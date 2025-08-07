피지컬 AI실증단지 후보지 경쟁 속 완주군 피지컬 AI교육 활발하게 추진

완주군교육통합지원센터 학부모교육, 학교 마을강사 교육 르로그램 운용

아동 청소년 대상 피지컬 AI 솔루션 프로그램 운영도

완주군교육통합지원센터가 수소에너지고에서마을학교 강사들과 함께 AI 활용 보고회를 진행하고 있다. 완주군

전북에 국내 최초 피지컬AI 실증단지가 구축될 예정인 가운데 완주군이 피지컬AI 관련 교육을 강화하고 나서 눈길을 끌고 있다.

피지컬AI 실증단지 후보지로 완주군 이서면 전북대 캠퍼스가 유력했으나 최근 김제시가 유치전에 뛰어든 상황에서 완주군이 피지컬 AI에 대한 지역민들의 관심과 이해를 넓히는 교육으로 경쟁력 제고에 나선 것이다.

아동∙청소년, 학부모 등을 대상으로 한 피지컬 AI 교육은 완주군교육통합지원센터 중심으로 교육발전특구 관련 연계 사업으로 추진되고 있다.

실제 완주군교육통합지원센터는 지난해 기초과정을 이수한 학부모들을 대상으로 2025년 AI 매개자 심화과정으로 ‘프로젝트 AI 실무자 되기’ 프로그램을 운영한다.

피지컬 AI 교육콘텐츠 분야에 중점을 둔 이 교육은 오는 12일부터 28일까지 총 3주간 학부모 20명을 대상으로 AI(Gemini, ChatGPT) 프로젝트 기획 및 AI 활용 능력(영상효과-Runway ML, 영상편집 및 자막-Vrew AI, 나레이션제작-ElevenLabs) 교육으로 구성됐다.

프로젝트 기획안 작성, 인터뷰 질문지 초안 작성, 카드뉴스 및 영상 제작 등 실습을 포함 현장에서 바로 활용 가능한 실무 중심 교육으로 구성됐다. 교육생들은 AI 콘텐츠 기획 및 설계, 영상 제작을 통해 실무자로서의 역량을 갖추는 기회를 제공받으며, 이를 통해 지역 사회 이슈와 사회 문제를 AI-방송 플랫폼으로 공유하고 확산하는 능력을 키운다.

완주교육통합지원센터는 이에 앞서 지난달 25일부터 8월5일까지 완주 수소에너지고등학교에서 마을학교 프로젝트에 참여했던 마을강사들을 대상으로 AI를 활용한 보고회를 개최했다.

마을강사들은 AI(Gemini, ChatGPT, Gamma, Copilot, 미리캔버스-AI)를 활용해 '자기보고 PPT'를 직접 제작해 발표했다. 이를 통해 마을강사들이 AI를 실생활에 직접 활용하고 교육 과정과 연계할 수 있는 다양한 분야를 체험했다.

완주군은 아동·청소년으로 관련 교육을 넓히고 있다. 군은 이달 중 완주군청소년수련관에서 아동·청소년을 대상으로 ‘피지컬 AI 솔루션 프로그램’을 운영한다고 밝혔다.

교육에서는 4차 산업혁명 기술인 가상현실(VR)과 인공지능(AI)을 활용해 주의집중력, 작업기억력, 사회성, 집행기능, 충동자제력 등 다양한 인지·행동 특성을 측정하고, 이를 통해 개별 맞춤형 교육전략 수립에 활용하는 것이 핵심이다.

프로그램은 총 3회에 걸쳐 운영되며, 초등학교 1학년부터 중학생까지 총 45명을 대상으로 청소년수련관에서 진행된다. 참가자들은 VR 기반 5개 미션을 수행하면서 다양한 행동 반응을 체계적으로 측정하게 된다.

측정 과정에서 수집된 행동, 반응, 음성 등 다양한 데이터는 AI 기술을 통해 분석되며, 객관적이고 정밀한 검사 보고서가 당일 제공된다. 이를 통해 아동·청소년의 개별 특성을 조기에 파악하고, 가정과 교육기관 간 소통과 지원에 실질적인 도움을 줄 수 있을 것으로 군은 기대하고 있다.

유희태 완주군수는 “빠르게 변화하는 사회에 대응해 선도적으로 학생, 학부모, 청년, 중장년 등을 위한 AI 교육에 아낌없이 투자하겠다”고 말했다.

