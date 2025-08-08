"병원인데요"⋯원광대병원 노쇼 사기 주의보

위조 공문·명함 보내며 병원·의료진 사칭, 선구매 유도 후 연락 두절

원광대학교병원 전경.

원광대학교병원이 병원 사칭 노쇼 사기에 대해 각별한 주의를 당부했다.

최근 위조 공문이나 명함을 보내며 병원·의료진을 사칭, 고액의 물품을 선구매해 달라는 형식의 노쇼 사기가 발생하고 있다는 것.

실제 며칠 전 병원 행정과(병원에 행정과는 없음)를 사칭한 가짜 공문을 보내 고액의 물품을 선주문한 사실이 있었으나 다행히 피해로 이어지지는 않았다.

병원 관계자는 “병원이나 의료진을 사칭해 물품 구매, 행사 음식 요청, 계좌 입금 등을 요구할 때는 일단 의심해야 한다”면서 “노쇼 사기가 의심될 경우 관련 부서에 사실관계를 확인해 달라”고 당부했다.

