이전기사
전북일보로고

"병원인데요"⋯원광대병원 노쇼 사기 주의보
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-08-08 19:09 (Fri)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 익산
보도자료

"병원인데요"⋯원광대병원 노쇼 사기 주의보

송승욱 웹승인 2025-08-08 15:44 수정 2025-08-08 15:48

위조 공문·명함 보내며 병원·의료진 사칭, 선구매 유도 후 연락 두절

image
원광대학교병원 전경.

원광대학교병원이 병원 사칭 노쇼 사기에 대해 각별한 주의를 당부했다.

최근 위조 공문이나 명함을 보내며 병원·의료진을 사칭, 고액의 물품을 선구매해 달라는 형식의 노쇼 사기가 발생하고 있다는 것.

실제 며칠 전 병원 행정과(병원에 행정과는 없음)를 사칭한 가짜 공문을 보내 고액의 물품을 선주문한 사실이 있었으나 다행히 피해로 이어지지는 않았다.

병원 관계자는 “병원이나 의료진을 사칭해 물품 구매, 행사 음식 요청, 계좌 입금 등을 요구할 때는 일단 의심해야 한다”면서 “노쇼 사기가 의심될 경우 관련 부서에 사실관계를 확인해 달라”고 당부했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#원광대병원 #노쇼 사기 #위조 공문 #가짜 명함 #선구매
송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr