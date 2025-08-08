완주몰 개설 1주년 기념, 최대 50% 할인 행사

11일부터 24일까지 1주년 핫딜 프로모션’

완주군청 전경.

완주군이 지역 농특산물 유통 플랫폼인 ‘완주몰’ 개설 1주년을 기념해 11일부터 24일까지 14일간 최대 50% 특별 할인 행사를 진행한다.

군은 이번 행사를 통해 지역 생산자와 소비자를 직접 연결하는 대표 온라인 장터로 자리매김한 완주몰의 유통 기반을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.

가장 주목할 만한 일정은 오는 18일부터 22일까지 5일간 진행되는 ‘1주년 핫딜 프로모션’. 이 기간 매일 2개 품목, 총 10종의 상품을 선정해 최대 50% 할인된 가격으로 선보인다. 한정 수량으로 판매하는 할인 품목은 완주를 대표하는 농산물과 가공식품으로 구성돼 실속과 품질을 동시에 갖췄다.

이와 함께 행사 기간 동안 총 88개 제품을 최대 25% 할인하는 상시 프로모션도 함께 운영된다. 일부 품목은 시식 행사도 병행해 소비자 피드백을 수렴하고, 이를 향후 제품 개선과 서비스 품질 향상에 반영할 계획이다.

완주군은 입점 업체의 부담을 덜기 위해, 일부 할인 품목에 대해 최대 10%의 할인 손실액을 예산으로 보전할 방침이다.

이번 행사에는 총 23개 업체, 98개 제품이 참여하며, 과일, 유제품, 육류, 장류, 전통주, 떡, 차, 잼, 부각 등 다양한 품목이 고르게 구성돼 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

우정농원, 삼산도가, 한승목장, 주주농장, 코치식품, 고산미소, 화심순두부, 꽃티다, 만나식품, 숲쟁이, 떡메마을, 하루방아, 하리팜, 참드림, 참살이모악골, 부평마을, 청다미, 산바람, 조움농산, 홍삼이생강날때, 선이네청국장, 꽃신호청신호, 완주공공급식센터 등이 행사에 참여한다.

유희태 완주군수는 “완주몰은 지역 농업인과 소상공인이 정성껏 생산한 우수한 제품을 전국 소비자에게 직접 연결하는 중요한 플랫폼으로 자리 잡아가고 있다”며 “이번 1주년 행사가 완주몰의 성장과 도약을 위한 전환점이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “5일간 진행되는 핫딜 프로모션을 통해 소비자들이 완주의 대표 먹거리를 보다 합리적인 가격에 만나볼 수 있을 것”이라며 “군민과 소비자들의 많은 관심과 참여가 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”고 덧붙였다.

한편, 이번 행사는 완주몰(wanjumall.com)과 네이버 스마트스토어에서 동시 진행되며, 누구나 온라인으로 손쉽게 참여할 수 있다.

