완주군, 웅치전적 역사교육거점으로 육성정비

웅치‧이치 기념사업회 운영위원 간담회 개최

완주군이 지난 7일 완주군청에서 임진왜란 격전지로서 역사적 가치가 높은 국가 사적 임진왜란 웅치전적 정비와 관련해 웅치‧이치 기념사업회 관계자들과 간담회을 갖고 문화유산 보존·활용에 대한 다양한 의견을 수렴했다.

유희태 완주군수 주재로 두세훈 상임대표와 김인철 공동대표, 강시복 상임고문 등 기념사업회 운영위원들이 참석한 가운데 열린 간담회에서 참석자들은 웅치전투의 의병정신과 지역 정체성을 강조하면서 현재 전북특별자치도에서 진행 중인 종합정비계획에 지정구역 내 문화유산 원형 정비와 교육 중심의 활용계획이 반영되길 희망했다.

유 군수는 “웅치전투는 임진왜란 당시 호남을 지켜낸 상징적 전투로, 지역과 나라를 위한 희생정신이 응축된 공간”이라며, “주민 의견을 바탕으로 국가유산청, 전북특별자치도, 진안군과 협력해 사적 정비 및 활용계획을 구체화함으로써, 지역 내 역사 현장으로서 원형을 갖추는 한편, 역사교육과 관광자원으로서의 가치를 높이겠다”고 말했다.

완주군은 현재 추진 중인 ‘임진왜란 웅치전적 종합계획’에 주민들의 의견을 최대한 반영해 전북지역 대표 호국전적지이자 역사교육거점으로 육성할 계획이다.

