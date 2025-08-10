[뉴스와 인물] 이지영 익산시도시관리공단 이사장 “신뢰받는 공공서비스 제공”

‘TRUST(투명·책임·소통·안전·변화)’ 중심으로 ‘시민 중심 혁신’ 다짐

소통·공감 등 협력적 리더십 토대로 새로운 도약 위해 쉼 없이 정진

이지영 익산시도시관리공단 이사장/사진=송승욱 기자

출범 2주년이자 취임 100일을 맞은 이지영 익산시도시관리공단 이사장이 ‘시민 중심 혁신’을 통한 ‘신뢰받는 공공서비스 제공’을 다짐했다.

‘TRUST(투명·책임·소통·안전·변화)’를 운영 철학으로 삼아 시민이 체감할 수 있는 혁신을 이루고 지속가능한 공공조직으로 도약한다는 각오다.

조직 관리에서부터 시설 운영, 새로운 도약을 위한 준비까지 취임 이후 한시도 쉬지 않고 하루하루를 보내고 있는 이지영 이사장을 만나 그간의 소회와 앞으로의 포부를 들어봤다.

△어느덧 취임 100일을 앞두고 있습니다. 그간의 소회를 밝힌다면.

“지난 5월 13일 익산시도시관리공단 이사장으로 취임한 이후 벌써 100일이 다가오는 시점에서 감회가 새롭습니다. 그동안 공단의 방향성과 핵심 가치를 조직 내·외부에 정립하고 확산시키기 위해 치열하게 달려왔습니다. 취임 직후부터 현장을 꼼꼼히 살피고, 시민들의 의견을 경청하며 공단 운영을 점검해 왔습니다. 공공성과 수익성의 균형, 시민 체감형 서비스 확대라는 과제를 중심에 두고 경영혁신을 추진 중입니다. 이 짧은 기간 동안 공단의 안정적인 운영과 미래 방향성 정립에 힘쓸 수 있었던 것은 시민 여러분의 관심과 임직원들의 헌신 덕분입니다. 앞으로도 시민과 함께 행복한 익산을 만드는데 앞장서겠습니다.”

△취임 당시 ‘시민과 함께하는 공단, 행복한 도시환경 조성’이라는 비전을 제시했습니다. 구체적인 설명 부탁드립니다.

“이 비전은 공단의 존재 이유와 직결되는 핵심 가치입니다. ‘시민과 함께하는 공단’은 단순히 서비스를 제공하는 것을 넘어, 시민이 공단 운영의 주체로 참여하는 것을 의미합니다. 또한 물리적인 공간의 정비를 넘어 시민 누구나 안심하고 머무를 수 있는 공공시설, 생애주기별로 필요한 서비스를 받을 수 있는 복지 환경, 그리고 스마트 기술을 활용한 쾌적하고 편리한 도시 공간을 함께 조성하겠다는 방향을 제시하고 있습니다. 출범 2주년을 맞아 새롭게 제시된 ‘소통과 혁신으로 시민 감동 서비스 실현’이라는 미션 역시 시설의 이용자이자 정책의 참여자인 시민과 소통하며, 그 목소리를 실질적인 변화로 연결하고자 하는 직원들의 혁신 의지를 담았습니다. 이를 위해 현재 운영 중인 시민참여예산제, 고객 모니터링단, 고객 및 내부 직원과의 소통 간담회 등 다양한 시민 참여 채널을 더욱 확대하고 민원 응대 자동화 시스템이나 카카오톡 채널처럼 시민에게 보다 가까이 다가갈 수 있는 창구도 계속 늘릴 예정입니다.”

△공기업인 만큼 공공성과 수익성이라는 두 마리 토끼를 잡아야 하는데, 운영에 있어 주안점을 두고 있는 부분이 있다면.

“공공성과 수익성의 균형은 모든 공기업의 과제입니다. 저희 공단은 ‘책임 있는 경영’을 통해 공공성과 수익성을 동시에 확보하면서 최대한 운영 효율성을 높이는데 주안점을 두고 있습니다. 이러한 방향성을 담아 앞으로 주말 가족형 체험 프로그램 운영, 생활체육대회 유치 등을 통해 수익 기반을 확장하고 동시에 에너지 효율화, 공동 발주 시스템 도입 등으로 운영비 절감 효과도 함께 도모하겠습니다. 수익은 시민 서비스의 질을 높이기 위한 수단일 뿐이며, 목적은 ‘신뢰받는 공공서비스 제공’에 있다는 것을 늘 명심하고 있습니다.”

△출범 2주년을 맞이한 시점이지만, 아직도 효율적인 운영에 대한 우려가 안팎에 있는 게 사실입니다. 개선 과제 중 가장 시급한 것은 무엇인가요.

“출범 초기 공단은 다양한 사업과 시설을 통합·운영하며 기반을 다졌다면, 이제는 운영의 효율성을 끌어올리고 내실을 다지는 일이 시급한 과제로 떠오르고 있습니다. 이를 위해 공단은 국가 공모사업에 전략적으로 대응해 왔으며, 그 결과 국비 확보와 스마트 전환 기반을 성공적으로 마련했습니다. 환경부의 공공부문 에너지 효율화 사업에 선정돼 약 2억 원의 국비를 확보했으며 배산실내체육관에 태양광 발전 설비를 설치할 예정입니다. 또 과학기술정보통신부의 디지털 서비스 이용 확산 지원사업에도 선정돼 1억 300만 원의 국비를 확보했고 이를 통해 챗봇과 보이스봇 기반의 24시간 민원 응대 시스템을 도입해 운영 중입니다. 이처럼 공단은 운영 효율성을 높이기 위한 다양한 전략을 체계적으로 추진하고 있습니다.”

△조직 구성 측면에서 관리자급 충원이 필요하다는 여론이 있습니다. 어떤 구상 갖고 있는지 궁금합니다.

“조직 구성과 인력 운영은 공단의 효율성과 서비스 품질을 결정하는 핵심 요소이기에 매우 중요하게 생각합니다. 관리자급 충원에 대한 여론은 조직 역량 강화를 위한 귀중한 의견으로 경청하고 있습니다. 인력 충원은 단순한 규모 확대가 아닌, 조직의 전문성과 책임성 강화에 초점을 맞춰 신중하게 접근해야 한다고 생각합니다. 순차적으로 각 부서별 업무량과 전문성 요구 수준을 면밀히 분석해 기능이 제대로 작동할 수 있도록 구조를 재정비하는 작업이 우선돼야 하며, 이를 바탕으로 추후 관리자급 인력 운영도 익산시·익산시의회와 전략적으로 논의해 나가겠습니다.”

△세부 단위 사업 중 임기 내 꼭 해내고 싶은 것이 있다면.

“시민의 ‘안전’과 ‘편의’를 혁신적으로 높이는 스마트 시스템 구축입니다. 먼저 이용객의 이상 움직임을 자동으로 감지하고 즉시 대응하는 시스템인 AI 기반 이상 감지 시스템을 순차적으로 도입해 시민들이 공단 시설을 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성하겠습니다. 그리고 스마트 관리 시스템 및 모바일 출입 인증 시스템을 구축해 시민 이용 편의성과 시설 관리 효율성을 극대화하겠습니다. QR코드/NFC 기반의 모바일 출입 인증을 도입함으로써 시민들의 입장 대기 시간을 단축하고 보다 편리한 시설 이용 경험을 제공할 것입니다.”

△스스로 생각하는 본인의 강점은.

“오랜 행정 경험을 통해 축적된 정책 기획력과 실행력이 가장 큰 강점이라고 생각합니다. 전라북도에서 교육, 문화예술, 사회복지, 대외협력 등 행정 전반을 두루 거치며 통합적 사고와 협업 역량을 키워 왔습니다. 특히 익산시 부시장으로 재직하며 지역 현안을 깊이 이해한 경험과 전북대학교에서 행정학 석·박사 과정을 통해 갖춘 이론적 기반이 현장 경험과 조화된 실용적 경영을 가능하게 합니다. 무엇보다 시민과의 소통을 중시하고 직원들과 함께 성장하는 협력적 리더십이 제 강점입니다.”

△마지막으로 익산시민과 공단 임직원들에게 한 말씀 부탁드립니다.

“공단은 이제 2년을 넘어 새로운 도약의 시점에 서 있습니다. 지난 2년 동안 많은 것을 배웠고 시행착오도 있었지만, 그 중심에는 언제나 시민이 있었습니다. 공단 임직원 여러분의 헌신과 노력 하나하나가 익산시의 공공서비스를 혁신으로 이끄는 가장 중요한 원동력입니다. 앞으로 ‘TRUST’라는 다섯 가지 핵심 가치를 중심에 두고 운영 철학을 실천해 나가겠습니다. TRUST는 투명성(Transparency), 책임(Responsibility), 소통(Unity), 안전(Safety), 변화(Transformation)를 의미하며, 공단이 나아가야 할 방향을 보여주는 나침반이자 운영 전반을 이끌어갈 실천 기준입니다. 시민 여러분의 일상이 더욱 편리하고 행복해질 수 있도록, 신뢰받는 공공기관으로서 최선을 다하겠습니다.”

●이지영 이사장은

1977년 전남 담양군에서 공직을 시작한 이지영 이사장은 1997년 전북특별자치도청으로 전입해 여성정책계장과 교육혁신과장, 문화예술과장, 교육지원과장, 교육법무과장, 사회복지과장, 대외협력국장 등을 역임했다.

이후 2016년 4월부터 2017년 6월까지 도내 최초 여성 부단체장으로서 익산시 부시장을 맡아 지역 현안을 꼼꼼히 살폈다.

특유의 소통·공감 능력을 바탕으로 공직사회 안팎에서 함께 성장하는 협력적 리더십을 보여줬다는 평가를 받았으며, 이를 토대로 지난 5월 익산시도시관리공단 제2대 이사장으로 취임했다.

대담=엄철호 기자/정리=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지