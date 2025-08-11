군산시, 새만금 산단 서측 250만 평 추가 매립 요구⋯새만금MP 반영 촉각

市 “수질 취약지 개선·기반시설 공유로 산업 집적화 효과 기대”

첨단 R&D·실증단지 유치 통해 새만금 신산업 거점 육성 구상

군산시가 새만금기본계획에 반영을 요구한 새만금산업단지 서측 구간. 이 일대는 해수 순환이 원활하지 않아 수질 취약지로 분류된다./이미지 제공=군산시

군산시가 새만금 기본계획(MP) 변경에 새만금산업단지와 새만금 4호 방조제 사이 미개발 구역의 추가 매립안 반영을 요구해 결과가 주목된다.

시가 매립·확장을 요구한 구간은 기존 새만금산단 4공구와 9공구에 인접한 8.27㎢(약 250만 평) 규모다.

시는 이 지역을 산업단지로 조성하면 기존 산업단지와의 연계를 통해 집적 효과를 높이고, 기반시설을 공동 활용함으로써 조성 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 해당 지역은 지난해 6월 환경부와 수자원공사가 주관해 진행한 새만금 물 순환체계 분석 결과, 물 순환이 원활하지 않은 수질 취약지로 분류된다.

그러나 적절한 수질 개선 방안 부재로 기존 권역 내 환경생태용지 등의 활용성이 떨어진다는 게 군산시 판단이다.

이에 따라 시는 해당 지역을 매립해 산업단지로 전환하면, 수질 순환이 개선되고 수생태계 회복에도 긍정적 영향을 줄 수 있을 것으로 보고 있으며, 이곳에 연구개발(R&D) 및 실증 기반을 갖춘 첨단산업 집적화를 통해 새만금권역을 신산업 거점으로 육성하겠다는 계획도 제시했다.

군산시는 이 같은 내용을 반영한 기본계획 변경을 새만금개발청에 공식 요청했으며, 개발청은 현재 내부 검토와 관계기관 협의 절차를 진행 중인 것으로 알려졌다.

군산시 관계자는 “해당 요구가 수용될 경우, 전체 새만금 개발 구도에도 변화가 예상되지만, 계획 반영 여부는 경제성, 환경영향, 정책 일관성 등 다양한 요소가 변수로 작용할 전망이다”고 밝혔다.

