UPDATE 2025-08-12 18:59 (Tue)
전북도청공무원 노조, '완주·전주 통합 반대' 완주 노조 비판

백세종 웹승인 2025-08-12 16:27 수정 2025-08-12 16:27

"공무원은 지역 이기주의에 휩쓸리거나 진영 논리에 국한되지 않아야"

송상재
송상재 전북특별자치도 공무원노조위원장/사진=도공무원 노조 제공

최근 완주군공무원노조가 '완주·전주 통합 반대' 뜻을 밝힌 것을 두고 전북특별자치도공무원노조(위원장 송상재)가 비판하고 나섰다.

전북도공무원노조는 12일 입장문을 내고 "공무원은 지역 이기주의에 휩쓸리거나 어느 한 진영 논리에 국한되지 않아야 한다"면서 "(공무원은) 주민이 올바른 판단을 내릴 수 있도록 정확하고 공정한 정보를 제공해야 할 의무가 있다는 점에서 아쉬움을 감출 수 없다"며 완주군공무원조노를 비판했다.

앞서 지난 7일 완주군공무원노조는 입장문을 통해 "통합 추진은 군민의 공감과 동의 없이 일방적으로 밀어붙이는 폭거"라며 "완주군민과 공직자의 자존심을 지키기 위해 끝까지 저지할 것"이라고 피력한 바 있다.

이에 도공무원노조는 "통합 문제는 끊임없는 대화와 신뢰를 바탕으로 풀어가야 할 과제이지 결사 저지의 대상이 될 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "비록 갈등과 조율의 시간이 있더라도 통합이 가져올 넓어진 생활권, 강화된 행정력, 높아진 정치적 위상과 경제적 기회는 쉽게 포기할 수 없는 가치"라며 "이번에 시행될 주민투표는 전북의 가능성을 다시 열고 더 강한 공동체로 나아가는 계기가 되어야 한다"고 덧붙였다.

송상재 위원장은 "우리 노조는 통합에 중립적"이라면서도 "다만 전북의 발전이나 성장을 위해 생각해볼 지점이 있지 않냐는 취지의 입장문"이라고 설명했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북특별자치도 공무원노조 #완주군공무원노조 #비판 #입장 달라
백세종 103bell@jjan.kr
