전북도청공무원 노조, '완주·전주 통합 반대' 완주 노조 비판

"공무원은 지역 이기주의에 휩쓸리거나 진영 논리에 국한되지 않아야"
최근 완주군공무원노조가 '완주·전주 통합 반대' 뜻을 밝힌 것을 두고 전북특별자치도공무원노조(위원장 송상재)가 비판하고 나섰다.
전북도공무원노조는 12일 입장문을 내고 "공무원은 지역 이기주의에 휩쓸리거나 어느 한 진영 논리에 국한되지 않아야 한다"면서 "(공무원은) 주민이 올바른 판단을 내릴 수 있도록 정확하고 공정한 정보를 제공해야 할 의무가 있다는 점에서 아쉬움을 감출 수 없다"며 완주군공무원조노를 비판했다.
앞서 지난 7일 완주군공무원노조는 입장문을 통해 "통합 추진은 군민의 공감과 동의 없이 일방적으로 밀어붙이는 폭거"라며 "완주군민과 공직자의 자존심을 지키기 위해 끝까지 저지할 것"이라고 피력한 바 있다.
이에 도공무원노조는 "통합 문제는 끊임없는 대화와 신뢰를 바탕으로 풀어가야 할 과제이지 결사 저지의 대상이 될 수 없다"고 강조했다.
그러면서 "비록 갈등과 조율의 시간이 있더라도 통합이 가져올 넓어진 생활권, 강화된 행정력, 높아진 정치적 위상과 경제적 기회는 쉽게 포기할 수 없는 가치"라며 "이번에 시행될 주민투표는 전북의 가능성을 다시 열고 더 강한 공동체로 나아가는 계기가 되어야 한다"고 덧붙였다.
송상재 위원장은 "우리 노조는 통합에 중립적"이라면서도 "다만 전북의 발전이나 성장을 위해 생각해볼 지점이 있지 않냐는 취지의 입장문"이라고 설명했다.
