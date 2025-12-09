기후부 ‘전국 지자체 환경관리 실태평가’ 대통령 표창 수상한 김종만 전북도 환경관리팀장

20여 년 간 환경 행정 몸담아 악취 문제 등 해결 앞장 산학협력 컨설팅·맞춤형 안전교육 환경사고 예방 힘써

김종만 전북특별자치도 환경관리팀장

“환경 행정은 현장이 답입니다. 악취·수질·대기 문제, 더 집요하게 파고들 것입니다”

최근 기후에너지환경부가 주관한 올해 ‘전국 지자체 환경관리 실태평가’에서 대통령 표창을 받은 김종만(50) 전북특별자치도 생활환경과 환경관리팀장의 소감이다.

9일 전북일보와의 인터뷰에서 밝힌 김 팀장의 환경행정 철학은 명확하다.

사업장은 단속 대상이 아니라 ‘파트너와 같다’는 원칙이다.

2003년 부안군청 최초 환경직 공채로 임용된 그는 20여 년간 도내 악취·대기·수질·화학물질 등 환경 현안을 다뤄온 ‘현장형 환경 행정가’로 꼽힌다.

올해 수상은 그가 꾸준히 고집해온 ‘실천 중심 행정’이 결실이다.

그는 환경관리 패러다임을 ‘감독·적발 중심’에서 ‘자율관리 중심’으로 바꾸는 데 힘을 쏟았다.

사업장 지도‧점검에 사전 예고제를 도입해 체크리스트·위반사례 등을 미리 안내하고 기업이 스스로 환경관리 역량을 갖추도록 유도했다.

그는 도내 중소·신규 사업장 42곳에 전문가와 연계한 기술 지원을 제공했고 시·군 공무원 67명과 도내 환경기술인 715명을 대상으로 한 직무교육을 직접 설계·진행했다.

김 팀장은 “단속보다 자율관리를 강화해야 사고를 예방하고 기업 경쟁력을 높일 수 있다는 판단에 따른 것”이라고 말했다.

김 팀장을 대표하는 성과는 단연 김제 용지 악취 개선이다.

‘악취종합대책’을 수립하고 313억 원을 투입해 2018년 이후 도내 악취관리 체계를 전면 정비했다.

김 팀장은 “김제 용지 97곳을 시작으로 도 전역 324곳에 악취 저감시설을 확대한 결과 최대 93%의 개선 효과를 달성했다”며 “2023년부터는 축산농가 26곳을 매입해 오염원을 차단했으며 그 결과 용암천 수질이 50%, 복합 악취는 42% 저감되는 실질적인 변화가 나타났다”고 밝혔다.

올해에는 악취개선 사업의 연속성을 위협했던 ‘새만금사업법 매입기한 종료’ 문제도 직접 챙겼다.

김 팀장은 “관계 부처와 국회를 지속적으로 설득하며 기한 연장의 필요성을 설명했고 결국 최대 4년 연장안이 국회를 통과·공포됐다”고 설명했다.

지역에서는 “불가능하다고 여겼던 현안을 해결했다”는 평가가 나왔다.

그는 최근 산업 구조 변화에도 주목하고 있다.

김 팀장은 “이차전지·반도체 등 첨단산업과 화학물질 취급 기업을 대상으로 한 맞춤형 안전교육과 산학협력 컨설팅도 직접 추진하며 사고 예방 시스템을 강화했다”고 밝혔다.

환경 이슈가 복잡해질수록 현장에서의 경험과 대응력이 중요하다는 판단 때문이다.

김 팀장은 “도민과 기업의 눈높이에서 문제를 바라보는 것이 환경행정의 시작”이라며 “앞으로도 현장에서 실천하는 행정을 이어가겠다”고 말했다.

김영호 기자

