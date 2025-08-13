완주 삼례토성 발굴조사 1500년 역사 베일 벗는다

완주군, 국가유산청 공모사업 선정… 행정‧군사 거점 기능 재조명

마한 말~백제 초에 축조된 것으로 추정되는 삼례토성이 베일을 벗는다.

완주군은 ‘역사문화권 중요유적 발굴조사 지원사업’ 일환으로 삼례토성 발굴조사에 착수한다고 밝혔다. 이번 조사는 국가유산청 공모사업에 선정돼 국·도비를 지원받아 추진되며, 조사 성과는 향후 보존·정비·활용계획 수립의 기초자료로 활용될 예정이다.

역사문화권 중요 유적 발굴조사 지원사업은 ‘역사문화권 정비 등에 관한 특별법’에 따라 국가와 지자체가 협력하여 역사문화권별 핵심 유적을 조사‧연구하는 사업이다. 고대부터 근현대까지의 변천사를 고고학적으로 규명하고, 그 성과를 교육·관광·문화산업으로 확장하는 것을 목표로 하고 있다.

완주군에 따르면 삼례읍에 위치한 삼례토성은 최근 토성 내 지표에서 구석기 유물이 수습되며, 이 지역의 유구한 역사를 짐작할 수 있는 단서를 제공했다. 성곽은 약 1,500년 전 축조돼 당시 지역의 행정·군사 거점으로 기능했으며, 근현대에 이르기까지 소용돌이 역사의 한복판에 있었다.

실제 삼국시대 전후에는 만경강 유역의 지리적 이점을 기반으로 고대 교통망과 정치권력의 변화를 보여주는 핵심 유적으로, 백제의 전북 진출 시기를 입증하는 중요한 자료로 평가된다. 또 고도 금마 도성 방어체계의 거점 중 하나로 여겨지며, 금속문화 전래와 후백제 견훤의 오월(吳越)과의 교류 등 대외문화 유입 창구로서도 중요한 의미를 지닌다.

고려·조선시대에도 삼례토성은 주요 교통로상의 요지로서 역참이 설치되는 등 지방행정 중심지의 위상을 유지했다. 인근 만경강과 접한 지역에는 완산 8경 중 하나인 ‘비비낙안(飛飛落雁)’과 관련된 비비정이 위치하는 등 다양한 역사자원이 분포한다.

근현대에 들어서 삼례는 일제강점기 교통·물류의 거점이자 만경강 유역 근대 수리시설 운영의 중추 역할을 수행했다. 현재 삼례토성 정상부에는 근현대에 조성한 물탱크가 남아 있으며, 구릉 말단부에는 국가등록유산 구 삼례양수장이, 인근에는 국가등록유산 구 만경강철교가 자리하고 있다.

이처럼 삼례토성은 1500년 이상 군사·행정·경제·문화를 아우르는 복합유적으로, 한 장소에서 시간의 층위와 역사 변화를 모두 확인할 수 있는 ‘통시적 문화경관’이라는 점에서 학술적·문화적 가치가 매우 크다는 게 전문가들의 평가다.

유희태 완주군수는 “삼례토성은 완주군의 역사적 뿌리를 밝히는 열쇠”라며 “발굴 성과를 주민과 공유하고 후대에 전승하는 것이 목표”라고 말했다.

