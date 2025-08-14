새만금개발공사, 국민 참여형 ‘클린업 새만금’ 플로깅 콘테스트 개최

환경보호·ESG 확산 내달 8일까지 진행···총 33개 수상작 선정

새만금개발공사

새만금개발공사(사장 나경균)는 새만금 지역의 환경보호 및 ESG 경영 실천 의지를 널리 알리고, 국민 참여형 친환경 캠페인을 확산하기 위해 다음달 8일까지 ‘클린업 새만금 플로깅 Before &After 콘테스트’를 개최한다.

이번 콘테스트는 ‘고군산군도 에코섬 캠페인’의 일환으로, 새만금 일대에서 시민들이 직접 플로깅을 실천하고 그 결과를 공유함으로써 깨끗한 자연환경 조성에 기여하고자 마련됐다.

콘테스트는 누구나 참여할 수 있으며, 새만금 지역에서 플로깅을 실시한 후 전·후 사진 또는 30초 이내의 영상을 촬영해 지정된 구글폼을 통해 제출하면 된다.

공사는 총 33개의 우수 콘텐츠를 선정해 최우수상(50만 원), 우수상(30만 원), 장려상(10만 원) 상품권을 수여하고, 참가자 전원에게는 치킨세트 기프티콘을 제공할 예정이다.

수상자는 9월 22일 발표되며, 수상작은 향후 에코섬 프로젝트 및 환경 캠페인 홍보자료로 활용된다.

새만금개발공사 관계자는 “이번 콘테스트가 새만금 환경 보호에 대한 국민적 관심을 높이고, ESG 문화 확산의 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지속적인 친환경 활동을 통해 지역과 함께하는 ESG 경영을 실천해 나갈 것”이라고 밝혔다.

콘테스트에 대한 자세한 사항은 새만금개발공사 누리집(www.saemangeum.go.kr) 및 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

