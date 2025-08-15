전북 메가시티 화두 속 ‘익산 상종가’

전북 100만 메가시티, 새만금 산업벨트 등 연이은 러브콜

지리적 강점·신성장 동력 등 미래 비전 매력 요인으로 작용

꽃놀이패 쥐고 있는 형국…정헌율 시장 “시민 이익 최우선”

정헌율 익산시장이 지난 13일 언론 간담회에서 전북형 메가시티 등 연이어 러브콜을 받고 있는 상황에 대해 “시민 이익이 최우선”이라는 입장을 밝히고 있다./사진 제공=익산시

지역 정치권발 전북형 메가시티가 화두가 되고 있는 가운데, 호남 관문 익산역을 비롯한 지리적 강점과 신성장 동력을 토대로 한 미래 비전 등 차별화된 경쟁력을 가진 익산시가 주목을 받고 있다.

전주·완주에 익산을 포함한 100만 메가시티, 군산·김제·부안에 익산을 더한 새만금 산업벨트 등 연이어 러브콜을 받고 있는 상황이다.

안호영 국회의원(완주·진안·무주)은 지난 4일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 전주·완주 행정통합 추진에 제동을 걸며 대안으로 ‘전북형 100만 메가시티’를 공식 제안했다.

전주·완주·익산을 하나의 생활·경제권으로 묶어 자치권을 유지하면서 산업·교통·에너지 분야의 협력을 통해 전북 균형발전을 꾀하겠다는 구상으로, 정헌율 시장 및 지역 의원들과 비공식적으로 의견을 나눈 적이 있다며 가능성을 열어 뒀다.

이에 앞서 강임준 군산시장은 지난 6월 30일 민선 8기 3주년 언론 브리핑에서 새만금 발전을 위해 군산과 김제, 부안뿐 아니라 익산까지 통합하는 ‘새만금 산업벨트’ 구축을 주장했다.

전북은 행정 중심의 전주권과 산업 중심의 새만금권 등 두 축으로 발전해야 하며 새만금권에 익산을 포함해야 한다는 논리다.

이처럼 저마다의 청사진에 익산이 주목을 받으며 상종가를 치고 있는 것은, 익산이 가지고 있는 미래 성장 가능성과 경쟁력 때문인 것으로 풀이된다.

실제 익산시는 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법이 개정되면서 익산역을 중심으로 한 전북권 광역철도 사업 추진에 물꼬를 텄고, 식품·바이오·홀로그램 등 그동안 꾸준히 준비해 온 성장 동력들이 하나둘씩 결실을 맺고 있다.

전국 모범 사례인 지역화폐 다이로움 안착, 새만금 배후도시를 표방하고 있는 만경강 수변도시 조성 추진, 코스트코 익산점 유치 등 다방면에서 낭보도 이어지고 있다.

정헌율 익산시장은 지난 13일 언론 간담회에서 꽃놀이패를 쥐고 있다는 여론에 대해 “시민 이익이 최우선”이라는 입장을 분명히 했다.

그는 “요새 익산이 굉장히 상종가를 달리고 있는 게 사실이다. 이렇게 좋은 기회가 어디 있겠나”라며 “지금이야말로 우리 익산이 다시 한 번 도약할 수 있는 기회가 오지 않았나 생각한다. 시민들에게 최대한 이익이 되는 방향으로 갈 것”이라고 강조했다.

