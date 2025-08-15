‘시민 목소리 반영’ 익산시, 시민배심원제 가동

지역·성별·연령 고려해 선발된 시민 35명으로 구성

공약 조정·이행 점검 통해 시정 공정성·투명성 강화

익산시 시민배심원들이 14일 익산예술의전당 세미나실에서 위촉장을 받고 정헌율 익산시장과 함께 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 시정의 공정성과 투명성을 높이고 다양한 시민의 목소리를 시정에 직접 반영하기 위해 시민배심원제를 운영한다.

시민배심원은 익산에 거주하는 18세 이상 시민 중 지역·성별·연령을 고려해 자동응답시스템(ARS)과 전화 면접을 거쳐 무작위로 선발된 35명으로 구성됐다.

다양한 사회·경제적 배경을 가진 시민배심원들은 앞으로 민선 8기 공약사업 조정과 이행 점검을 진행한다.

14일 열린 1차 회의에서는 위촉장 수여와 함께 매니페스토 운동 및 시민배심원제 이해 교육, 공약 이행 점검 안건 선정을 위한 분임 토의가 진행됐다.

시는 오는 9월 중순까지 총 3차례 회의를 통해 공약 조정 및 이행 상황 점검·평가를 진행하고 개선 방안을 도출한다는 계획이다.

회의 결과로 마련된 조정안과 권고안은 시정에 적극 반영하고, 시 누리집에 공개함으로써 시민과의 소통을 강화한다.

정헌율 시장은 “시민배심원제는 시민이 단순한 의견 제시를 넘어 정책 결정의 중요한 주체로 참여한다는 점에서 의미가 크다”며 “시민과의 소통을 최우선으로 삼아 그동안 추진해 온 정책과 사업을 성실히 마무리하겠다”고 말했다.

한편 시는 민선 8기 출범 이후 분기별로 공약사업 추진 상황을 점검하며 공약 이행에 행정력을 집중하고 있다.

