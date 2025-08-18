자연이 키운 매운맛 즐기자…고창 해풍고추축제 23일 개막

직거래 장터·김치체험·버스킹 공연 등 다채로운 프로그램

고창군, 제29회 고창해풍고추축제 포스터. 사진제공=고창군

고창군이 청정 자연환경에서 자란 해풍고추를 주제로 한 제29회 고창해풍고추축제를 오는 23일부터 24일까지 고창군 농산물유통센터 일원에서 개최한다.

이번 축제는 ‘자연이 키운 매운맛, 고창해풍고추’를 주제로 마련됐으며, 고창 관내 고추 재배농가와 소비자가 직접 만날 수 있는 직거래 장터가 열린다. 특히 고추 할인 쿠폰을 통해 품질 좋은 해풍고추를 시중보다 저렴하게 구매할 수 있는 기회가 제공된다.

행사장에서는 김치 만들기 체험, 수제 맥주 시음 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험행사가 다채롭게 진행된다. 또한 농특산품 판매전, 해풍고추 품평회, 버스킹 공연 등 지역민과 관광객이 어울리는 축제의 장이 마련될 예정이다.

고창해풍고추는 미네랄과 게르마늄 성분이 풍부한 황토에서, 청정 갯벌 바닷바람을 맞고 자라 병해충에 강하고 표피가 두꺼운 것이 특징이다. 특유의 매콤한 맛과 진한 향으로 예로부터 김장김치에 사용하는 최상의 고추로 손꼽혀왔다.

심덕섭 고창군수는 “이번 해풍고추축제가 생산자와 소비자가 함께 어울리며 신뢰를 쌓는 화합의 장이 될 것”이라며 “우리 지역 농특산품의 우수성을 널리 알리고, 지역경제 활성화에도 기여할 수 있는 대표 축제로 만들겠다”고 말했다.

