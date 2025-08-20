순창군 ‘와글와글 시장가요제’참가자 모집

- 전통시장 활기 불어넣는 화합의 무대 오는 9월 16일 개막 -

외글외글 시장가요제 관련/사진=순창군제공

순창군이 오는 9월 16일 오전 11시 순창읍 전통시장 주차장 특설 무대에서 열리는‘와글와글 시장가요제’참가자를 모집한다.

20일 군에 따르면 이번 행사는 전라북도상인연합회와 순창전통시장상인회가 주최하고, JTV전주방송이 주관, 순창군과 전북특별자치도가 후원한다.

지역 주민들이 함께 어울리며 즐길 수 있는 축제의 장을 마련해 전통시장에 활기를 불어넣고, 시장의 매력을 널리 알리기 위해 기획됐다.

가요제 참가 신청은 8월 18일부터 8월 29일까지 읍·면 행정복지센터를 통해 신청할 수 있으며, 행사 당일에도 오전 9시까지 현장 접수가 가능하다.

가요제는 오전 11시 개회 선언과 함께 본격적으로 시작되며, 주민 노래자랑을 비롯해 초청 가수 공연과 경품 추첨 등 다채로운 프로그램이 마련돼 관객들에게 풍성한 볼거리를 선사할 예정이다.

최영일 순창군수는“와글와글 시장가요제는 군민 누구나 참여해 즐길 수 있는 화합의 무대이자, 전통시장에 활력을 불어넣는 뜻깊은 행사다”며 “많은 군민들이 참가하고 응원해 주셔서 지역경제 활성화와 전통시장 이용 분위기 확산에 함께해 주시길 바란다”고 말했다.

