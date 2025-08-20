이전기사
전북일보로고

순창군 ‘와글와글 시장가요제’참가자 모집
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-08-20 19:11 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 순창
보도자료

순창군 ‘와글와글 시장가요제’참가자 모집

임남근 웹승인 2025-08-20 18:51 수정 2025-08-20 18:51

- 전통시장 활기 불어넣는 화합의 무대 오는 9월 16일 개막 -

image
외글외글 시장가요제 관련/사진=순창군제공

순창군이 오는 916일 오전 11시 순창읍 전통시장 주차장 특설 무대에서 열리는와글와글 시장가요제참가자를 모집한다.

20일 군에 따르면 이번 행사는 전라북도상인연합회와 순창전통시장상인회가 주최하고, JTV전주방송이 주관, 순창군과 전북특별자치도가 후원한다.

지역 주민들이 함께 어울리며 즐길 수 있는 축제의 장을 마련해 전통시장에 활기를 불어넣고, 시장의 매력을 널리 알리기 위해 기획됐다.

가요제 참가 신청은 818일부터 829일까지 읍·면 행정복지센터를 통해 신청할 수 있으며, 행사 당일에도 오전 9시까지 현장 접수가 가능하다.

가요제는 오전 11시 개회 선언과 함께 본격적으로 시작되며, 주민 노래자랑을 비롯해 초청 가수 공연과 경품 추첨 등 다채로운 프로그램이 마련돼 관객들에게 풍성한 볼거리를 선사할 예정이다.

최영일 순창군수는와글와글 시장가요제는 군민 누구나 참여해 즐길 수 있는 화합의 무대이자, 전통시장에 활력을 불어넣는 뜻깊은 행사다많은 군민들이 참가하고 응원해 주셔서 지역경제 활성화와 전통시장 이용 분위기 확산에 함께해 주시길 바란다고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#순창군 #시장가요제 #참가자
임남근 lng6531@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr