'위기를 기회로 만드는 예술’⋯제22회 전북민족예술제 개최

동학농민혁명 131주년 광복 80주년 기념 ‘제22회 전북민족예술제’ 개최

‘위기를 기회로 만드는 예술’ 주제, 민주주의와 예술 가치 되새길 무대 마련

제22회 전북민족예술제 홍보물/사진=사단법인 전북민족예술인총연합

사단법인 전북민족예술인총연합(이하 전북민예총)이 오는 30일과 31일, 양일간 전주 한국전통문화전당에서 ‘제22회 전북민족예술제’를 개최한다.

올해 예술제는 ‘위기를 기회로 만드는 예술’을 주제로, 동학농민혁명 131주년과 광복 80주년을 기념하며 민주주의의 역사와 예술의 의미를 현대적으로 조명한다.

특히 지난해 겨울 계엄 정국 속에서 민주주의를 지켜낸 2030 여성 세대와 민주 시민의 연대를 기리는 자리로, “예술을 통해 오늘의 위기를 새로운 희망으로 바꾸겠다”는 기획 의도가 담겼다.

첫날인 30일은 기념식을 시작으로, ‘2025, 아름다운 사람’이 무대에 오른다. 녹두꽃 시민합창단과 전주소년소녀합창단이 세대와 세대를 잇는 합창 무대를 선보이고, 국악그룹 센티멘탈로그와 재즈밴드 바람처럼이 전통과 현대가 어우러진 크로스오버 공연을 펼친다. 특히 올해는 대한민국 민중가요의 상징인 고(故) 김민기 1주기를 맞아 추모 무대가 마련돼 의미를 더한다.

2024전북민족예술제 자료사진/사진=사단법인 전북민족예술인총연합

둘째 날인 31일에는 기획공연 ‘우리는 빛’이 이어진다. 민요씨스타_즈 춘삼월은 전통 민요를 현대적 리듬으로 재해석해 흥을 돋우고, 민속악단체 율마가 깊이 있는 가락을 전한다. 또한 무용단 퍼포밍 폼은 몸짓으로 민주주의의 정신을 표현하며, 음악제작단체 ‘음악의 틀’이 실험적인 사운드로 무대를 완성한다.

이창선 전북민예총 이사장은 “민족예술제는 단순한 기념 행사가 아니라, 과거의 정신을 오늘의 현실 속에서 되살리고 미래의 길을 제시하는 예술적 전환의 장”이라며 “예술을 통해 민주주의와 자주성을 지켜온 전북의 역사적 의미를 시민들과 함께 나누고자 한다”고 전했다.

전북민예총은 1970~80년대 반독재 민주화운동과 민족통일운동 과정에서 ‘예술로 사회를 변혁한다’는 정신으로 탄생했다. 현재 문학, 미술, 음악, 연극, 풍물, 영상, 사진, 서예, 문화기획 등 13개 분야 예술인들이 함께 활동하며, 민주주의 확립과 지역 정체성 강화, 청년 예술인 지원을 위한 다양한 사업을 이어가고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지