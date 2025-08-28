전주사랑상품권, 9월부터 할인 혜택 10%→13%

올해 9~12월 충전 인센티브 3% 한시 지원

전주사랑상품권

다음 달부터 전주사랑상품권 할인 혜택이 10%에서 13%로 늘어난다.

전주시는 올해 9월부터 12월까지 4개월 동안 전주사랑상품권(돼지카드) 할인 혜택을 13% 제공할 계획이라고 28일 밝혔다.

전주시는 정부의 지역 소비 진작 정책에 부응하기 위해 다음 달 1일부터 전주사랑상품권을 충전하는 전주시민에게 충전 인센티브 3%를 지원한다. 더불어 기존과 동일하게 전주사랑상품권 결제 시 캐시백 10%도 지급한다.

1인당 월 충전 한도는 50만 원, 연간 충전 한도는 200만 원이다. 충전 인센티브는 올 연말까지 한시적으로 제공한다.

정승원 전주시 민생사회적경제과장은 "이번 할인 혜택을 통해 지역 경제가 활성화되길 기대한다"며 "할인 혜택이 계속성을 담보할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

한편 전주사랑상품권은 선불 충전식 카드 상품권으로 결제 시 결제 금액의 10%를 캐시백으로 지급해 준다. 모바일 앱 또는 지정 금융기관에서 신청·발급받아 사용할 수 있다.

