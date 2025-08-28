부안서 '청춘 마이크'…청년예술과들과 함께한 흥겨운 '문화의 장'

고마지구농촌테마공원, 청년예술가들 창의적 무대

권익현 군수 "군민들 문화 향유 아낌없는 지원 "

화려한 댄스스포츠와 스토리텔링을 접목한 ‘히어로댄스컬’의 공연. / 사진=홍경선 기자

문화체육관광부가 주최하고 지역문화진흥원이 주관한 ‘2025 문화가 있는 날 청춘마이크 전라·제주권’ 공연이 27일 부안 고마지구농촌테마공원에서 성황리에 개최됐다.

‘청춘마이크’는 지역과 일상에서 누리는 청년 예술가들의 거리공연으로, 국민의 문화향유 기회를 확대하고 지역 청년예술가들의 성장을 도모하는 대표 문화사업이다. 올해 전라·제주권 공연은 ‘모든 순간, 모든 곳이 무대! 청춘 퍼레이드’를 슬로건으로 내걸고 해변·숲·마을·광장까지 문화공간으로 확장하는 새로운 모델을 제시했다.

출연진

이날 공연에서는 화려한 댄스스포츠와 스토리텔링을 접목한 ‘히어로댄스컬’이 동진면 라인댄스팀과 공동 무대를 꾸며 화려한 퍼포먼스를 선보였다.

동진면 라인댄스팀

서울에서 온 듀오 ‘우더스’는 핑거스타일 기타와 진솔한 노랫말로 깊은 울림을 전했다. 특히 김현식의 ‘내 사랑 내 곁에’와 아내를 위해 만든 자작곡 ‘신애’를 불러 현장 분위기를 따뜻하게 물들였다.

우더스 공연

이어 피아노 4중주 앙상블 ‘이끈음’은 클래식을 기반으로 따뜻한 이야기를 담아 무지개빛 하모니를 선사했으며, 포크듀오 ‘조재희·최민석’은 일상 속 장면을 담백하고 진솔한 목소리로 풀어내 청춘의 공감과 온기를 전했다.

이끈음 공연

조재희×최민석 공연

사회는 tvN 광주교통방송 아나운서 출신 오원화가 맡아 공연의 매력을 더했다.

현장에는 권익현 부안군수도 함께 자리해 공연을 관람했다.

권 군수는 “젊은 예술인들의 무대가 부안의 일상 공간을 새로운 문화공간으로 바꾸어냈다”며 “앞으로도 군민 누구나 일상에서 문화를 향유할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 강조했다.

