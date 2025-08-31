[오목대] 내년 지선운동으로 변질된 완전 통합

4번째로 추진하는 완주 전주 통합이 2개 시군만의 문제는 아니다. 전북 전체와 직 간접으로 연결돼 있어 이번 기회를 놓치면 안된다. 지금까지 추진상황을 종합하면 찬반양측이 통합해야겠다는 진정성이 결여된채 내년 지방선거운동으로 변질되고 있다. 1991년 지방차치제가 부활되면서 긍정 부정적인 측면이 엇갈려 있지만 이번에 추진하는 완주 전주 통합만큼 뜨거운 감자가 된 적이 없었다.

전북은 윤석열정권이 새만금잼버리 대회를 실패했다고해서 국가예산을 삭감하는 등 이루 다헤아릴 수 없을 정도로 차별과 괄시를 받아왔다. 이런 불리한 상황에서 김관영 지사가 새만금을 2차전지 특구로 지정받은 것을 비롯 그 누구도 생각치 않았던 2036년 하계올림픽 유치에 나서 골리앗 서울을 제치고 전주 전북이 국내후보지로 확정된 것은 도전경성의 개가요 진인사대천명이 뭣인가를 보여준 사례였다.

전북은 이재명정부가 들어서면서 개발여건이 하루게 다르게 변해 간다. 장관 한명도 차지하기가 힘든 판인데 4명이나 대거 발탁한 것은 이재명 대통령이 대선 때 강조한 3중고를 겪는 전북을 중시하겠다는 뜻이 숨어 있다. 대광법 통과로 광역시가 없는 전북이 철도 도로 항만 등 사회간접시설을 확충하는데 새로운 동력을 확보했다. 여기에 과방위에 속한 5선의 정동영의원이 AI쪽에 천착한 결과 1조원 짜리 피지컬 AI라는 대형 프로젝트를 확보함으로써 전주 완주의 산업생태계를 완전히 바꾸게 되었다.

그간 정동영의원은 어머니 같은 전주의 답답한 경제적 현실을 타개하려고 피지컬 AI라는 실증적인 테스트베드를 전광석화 같이 빠르게 유치했다.그는 인사청문회 때도 정제된 용어와 품격있는 처신으로 국민들로부터 예전의 정동영이 아니라는 찬사를 한몸에 받았다. 그는 특히 대선 후보시절 이재명 대통령과 정청래 당대표를 자기 계파로 정계에 입문시켰지만 오직 이 대통령의 당선을 위해 몽골기병처럼 앞만 보고 최선을 다했던 것.

완주 전주 통합문제는 정치인들의 전유물이 아니다. 2세들의 장래가 걸린 문제라서 완주 군민들이 정치인들의 교언영색에 넘어 가면 안된다. 완주군 의회는 지난 설 때 유희태군수가 민생안정기금으로 30만원씩을 줬는데 이번 추석에도 또 돈을 주자고 집행부를 압박하고 있다. 완주군이 30만원씩을 또 지급할려면 300억원이 필요한데 지금 당장 60∼70억 밖에 없어 줄 수가 없는 형편이라는 것. 그러나 의원들은 지난 설 때 지급해 보니까 통합반대여론이 높게 나오자 이같은 방식으로 반대여론을 높히려고 유희태군수 한테 압박을 가한 것으로 알려졌다.

아무튼 6인간담회가 예정돼 있고 완주군민들이 자유스럽게 의견을 개진하도록 험악한 분위기를 만들지 않았으면 좋겠다. 덧붙여서 통합을 하려면 완주군이 당장 아쉬울 게 없기 때문에 그들의 요구사항을 전주쪽에서 1백% 들어줘야 한다. 그런 측면에서 전주시 찬성측에서 통합시장과 통합시의회 의장은 완주군이 맡도록 통큰 결단을 내려야 한다. 국회 안호영 환노위원장도 익산까지 포함하는 메가시티 건설계획을 접고 통합찬성에 적극 나서야 한다. 백성일 주필 부사장

