[전북일보-전북대 미디어커뮤니케이션학과 공동기획] 전북 청년 이탈, 막을 길 있나

해마다 줄어드는 전북 청년, 일자리·주거 삼중고 심화

전주 청년몰 쇠퇴, 지속가능한 창업 지원 부재 드러내

숫자보다 중요한 연결성…정책 체감도 높일 정교한 설계 필요

전북 청년이 떠나고 있다. 일자리와 주거, 문화 인프라의 삼중고가 지역을 등지고 타지로 발길을 재촉하게 한다. 전북특별자치도를 비롯해 관이 총력을 다해 대규모 청년정책을 내놓고 있으나, 현장의 체감도는 여전히 낮다. 지금 필요한 것은 숫자의 나열이 아니라 청년의 삶을 꿰뚫는 연결성과 실효성이다.

전북 청년이탈 현황./그래픽=전북대 문준혁.

△청년 유출, 멈추지 않는 흐름

전북의 청년 인구는 통계로만 보면 아직 견고하다. 통계청에 따르면 지난해 기준 도내 청년인구(15~39세)는 38만 5523명으로 전체 인구의 22.2%를 차지한다.

그러나 속을 들여다보면 다르다. 최근 3년 간 해마다 평균 1만 3000여 명이 전북을 떠났다. 지난해 순유출 인원만 7973명이다. 수도권뿐 아니라 대전·세종, 광주 등으로의 이동도 눈에 띈다. 더 이상 자연 감소의 문제가 아니라 구조적 위기라는 인식이 확산되고 있다.

현장에서 청년들은 솔직하다. 전북대에 재학 중인 김 모 씨는 “전북에 내가 원하는 기업이 없다"고 답했다. 그는 대전을 희망 취업지로 꼽았다. 연구기관과 산업 인프라가 풍부하고, 집값은 서울보다 훨씬 낮아서다. 그는 “서울은 비싸고, 대전은 성장의 수혜를 입을 곳 같다”고 했다. 또 다른 학생은 “좋은 기업이 있으면 낙후돼도 간다”며 지역에 남는 조건을 단순히 정리했다.

결국 청년은 복지보다 기업 수준을 보며 급여와 직무, 승진 경로, 동료 집단이 정주 여부를 좌우하는 셈이다.

주거는 두 번째 자물쇠다. 생활비에서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 월세와 보증금이다. 전북자치도는 청년 주거 안정 대책으로 ‘반할주택’을 내놓았다. 이름처럼 임대료를 절반으로 낮추고, 보증금은 최대 5000만 원까지 무이자 지원한다. 자녀를 출산하면 임대료 전액을 감면한다는 파격 조건도 걸었다. 그러나 체감 효과는 제한적이다. 2031년까지 공급 목표가 500세대에 불과하기 때문이다. 전주시가 추진했던 ‘청년 만원주택’에 수천 명이 몰려 52대 1 경쟁률을 기록했던 사례는 수요의 폭발적 크기를 방증한다. 수요는 넘치는데 공급은 턱없이 모자라는 것이다.

게다가 공급지는 남원·장수·임실 등 인구감소지역에 치우쳤다. 정작 청년이 몰리는 전주·익산·군산 등 도심권은 빠져 있다. 청년들 사이에서 “싼 집이 있어도 일터와 멀면 무슨 소용이냐”는 말이 나오는 이유다.

8월 30일 인적이 없어 한산한 전주 남부시장 청년몰 모습./사진=전북대 이서영.

△전주 청년몰의 경고…창업정책, 왜 현장서 힘 못 쓰나

전북도가 청년 유출 해법으로 내세운 또 하나의 카드가 창업이다. 전주 남부시장 청년몰은 전국 1호라는 타이틀을 달고 화려하게 출발했다. 전통시장의 르네상스를 이끌 것이라 기대도 컸다.

그러나 지금은 절반 가까운 점포가 문을 닫았다. 지난 3월 기준 도내 청년몰 112개 점포 중 운영 중인 곳은 76곳, 영업률은 68%에 불과하다. 한때 북적였던 거리는 조용하다. 코로나19와 내수 경기 침체가 직접적 타격이었지만, 정책 설계의 허점도 분명히 드러났다.

무엇보다 입지가 발목을 잡았다. 청년몰은 전통시장 내 유휴 공간을 활용해 조성됐다. 임대료는 저렴했지만 유동인구는 한정적이었다. 전주의 대표 관광지인 한옥마을이 인근에 있음에도 연계가 약했다. 발길이 끊긴 곳에 창업자를 모아놓은 셈이다. 업종도 획일적이었다. 비슷한 메뉴와 콘셉트가 늘어서면서 차별성이 사라졌다. 홍보 역시 개인적 역량에 의존하다 보니 지속성이 약했다.

창업자의 역량 부족도 문제였다. 점포 수 확보에 치중하다 보니 입점자의 장기적 운영 능력이나 사업 모델의 지속 가능성을 충분히 평가하지 못했다. 그 결과 시간이 갈수록 경쟁력은 약화됐다. 호남지방통계청 조사에 따르면 전북의 창업률은 12.3%로 전국에서도 높은 편이지만, 5년 생존율은 37.8%에 불과하다. 창업은 활발하지만 절반 이상이 장기간 버티지 못하는 현실의 벽에 가로막혀 있다는 뜻이다.

이처럼 청년몰의 쇠퇴는 단순한 사건이 아니라, 전북 청년정책이 현장에서 왜 힘을 쓰지 못하는지를 보여주는 축소판이다. 다른 지역의 성공 사례는 시사점을 준다.

강릉중앙시장은 인스타그램·유튜브 등 SNS를 활용해 젊은 소비층을 끌어들였다. 경동시장 청년몰은 B2B 판로 개척과 정부 지원을 연계해 안정적 수익 구조를 만들었다. 선산봉황시장은 대형 유통업체와 협력해 상생 모델을 구축했다. 공통점은 ‘공간 제공’을 넘어 무형의 지원을 설계했다는 점이다. 창업 교육, 멘토링, 판로 개척, 데이터 기반 마케팅이 함께 돌아가면서 지속 가능성을 확보했다.

김시열 전주대학교 로컬벤처학부 교수는 “전북의 청년몰은 입지적 한계를 넘어서는 고객 모집력이 필요하지만 현실적으로 양자 모두 충족되지 못한다”며 “단순한 공간 제공에서 벗어나 비즈니스 모델 설계 컨설팅과 전문 창업 교육 같은 무형적 조력이 반드시 병행돼야 한다”고 강조했다.

지난 8월 19일 전북도청에서 열린 전북형 반할주택 업무협약식 모습. /전북도 제공

△주거·일자리·문화의 ‘연결’이 정착 좌우한다

전북도는 올해 2137억 원 규모의 ‘2025 청년정책 시행계획’을 내놨다. 일자리 31개, 주거 7개, 교육 15개, 복지·문화 29개, 참여·권리 9개 등 91개 사업이 망라됐다. 직무인턴, 지역주도형 일자리, 창업중심대학 지원, 청년창업농 정착, 공공임대주택 886호, 청년월세 특별지원, 반도체 혁신융합대학, 청년 함성패키지, 청년허브센터 운영까지 분야는 넓다. 정책의 양만 놓고 보면 풍성하다.

그러나 청년들의 체감은 다르다. 정책 하나하나가 의미는 있으나, 그것들이 서로 이어지지 못한다는 지적이다. 인턴십 경험이 채용으로 연결되지 않고, 창업 교육은 판로와 매출로 이어지지 않는다. 주거 정책도 직주근접과 문화 여가 인프라와 맞물리지 못한다. 각개약진식 대책으로는 삶의 무게를 버티기 어렵다는 것이 청년들의 목소리다.

그래서 전문가들은 정책의 연결성을 강조한다. 주거는 단순한 집이 아니라 생활권이어야 하고, 창업은 공간이 아니라 무형 역량을 키우는 장치가 필요하다. 대학과 산업은 교육과 현장을 유기적으로 엮어야 하며, 청년 참여도 제안에서 끝나지 않고 예산과 성과로 이어져야 한다. 정책의 점이 선으로 이어질 때만 청년은 정주할 명분을 찾을 수 있다.

전북연구원 한 관계자는 “청년정책은 단일 부서의 사업이 아니라 산업·교육·문화 전반이 맞물려 돌아가야 효과가 난다”며 “청년의 생애 주기별로 끊김 없는 지원 체계를 설계해야 한다. 지금처럼 부처별·사업별로 흩어져 있으면 청년은 ‘내 삶과 무관하다’고 느낄 수밖에 없다”고 꼬집었다. 그러면서 “개별 사업의 확대보다 중요한 것은 청년이 체감하는 연속성”이라며 “주거에서 일자리, 일자리에서 문화·여가로 이어지는 선명한 경로를 만드는 것이 청년 정착의 관건”이라고 덧붙였다.

/이서영·정수현(전북대 미디어커뮤니케이션학과), 문준혁(전북대 정치외교학과), 이준서 기자

전북대 학생들이 기획기사 작성을 위해 전북일보에서 회의를 진행하고 있다.

※이 기사는 전북일보와 전북대 미디어커뮤니케이션학과 협업 취업역량강화 프로그램의 일환으로 작성됐습니다. 본보 기자 1인과 학생 3명이 한 조가 되어 보도의 기획부터 취재, 기사 작성까지 실시했습니다.

