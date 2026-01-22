국힘 전북도당 “혁신당 그동안 입당준비했나”

조국 혁신당 대표 “당원 국민 목소리 경청 판단”에 비판

국민의힘 전북특별자치도당(도당위원장 조배숙)은 22일 더불어민주당의 합당 제의에 대해 조국 조국혁신당 대표가 “당원과 국민의 목소리를 경청해 판단하겠다”고 밝힌 것과 관련, 보도자료를 내고 “만약 민주당 일당 독점 구조에 편입되는 선택을 한다면 전북 정치의 변화를 이야기해 온 스스로의 명분을 정면으로 부정하는 행위”라고 비판했다.

국힘 전북자치도당은 보도자료에서 “혁신당은 여론조작으로 공천받아도 아무리 부패를 일삼아도 당선되는 일당 독점의 악순환을 반드시 끊어내야 한다며 그동안 전북 정치에서 더불어민주당의 일당 독점 구조를 강하게 비판해 왔다”며 “그러면서 스스로를 민주당의 대안 세력으로 규정해 왔다”면서 이같이 밝혔다.

그러면서 “그동안 중대선거구제 확대를 통해 민주당의 일당 독점 구조를 깨야 한다고 수차례 주장해온 혁신당이 민주당에 입당한다면, 최근 강조한 중대선거구제와 정치 구조 개혁에 대한 입장은 변함이 없는지 묻고 싶다”며 국힘 전북도당은 이번 6·3 지방선거에서 전북의 미래를 책임질 대안 세력으로 끝까지 성실히 나아갈 것을 도민 여러분 앞에 약속드린다"고 했다.

백세종 기자

