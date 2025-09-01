장수경찰서, 농번기 교통안전 활동 강화

동촌마을 회관서 형광 반사지 부착

축제·체육행사 대비 사고 예방 총력

장수경찰서(서장 황재현)가 본격적인 농번기를 맞아 교통사고 예방 활동을 강화하고 있다.

교통량이 늘어나는 계절적 특성을 감안해 마을 현장을 직접 찾아 운전자와 보행자의 안전을 위한 홍보와 시설 개선에 나섰다.

농번기 어르신 안전확보 농기계 야간 반사지 부착 /사진제공=장수경찰서

장수경찰서는 최근 동촌마을 회관을 방문해 운전자의 시야 확보를 돕는 형광안전 반사지를 부착했다.

이는 농번기와 가을 축제철을 맞아 교통량이 증가하는 시기에 선제적으로 사고 위험을 줄이기 위한 조치다.

그동안 경찰서는 마을과 노인일자리 현장, 목욕탕 등 고령자가 자주 찾는 장소를 직접 찾아가 △도로 건널 때 ‘멈춤·살핌·건넘’ 실천 △야간 밝은 옷 착용 △이륜차 운행 시 안전모 착용 등 생활 밀착형 교통안전 홍보를 전개해 왔다.

황재현 서장은 “9월에는 장수군 대표 축제인 ‘한우랑사과랑 축제’와 트레일레이스(산악마라톤) 등 대규모 행사가 예정돼 있다”며 “도로 위 사고 예방을 위해 교통안전시설 문제를 조기에 발견하고 선제적으로 조치해 안전한 장수를 만들겠다”고 말했다.

장수경찰서는 앞으로도 농번기 교통안전과 지역 행사를 대비한 예방 활동을 이어가며 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 교통 환경 조성에 주력할 방침이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지