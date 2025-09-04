제6회 장수트레일레이스, 국내 최장 100마일 코스 첫 선

최훈식 장수군수, 현장 점검 나서 “참가자 안전 최우선”

K-샤모니 마운틴 챌린지-장수트레일레이스3 /사진제공=장수군

장수군이 국내 최장거리인 100마일(173km) 코스를 새롭게 개발해 오는 9월 26일부터 28일까지 사흘간 열리는 ‘제6회 장수트레일레이스’에서 선보인다. 국내 트레일러닝 대회 사상 최초로 운영되는 초장거리 코스에 전국 러너들의 관심이 집중되고 있다.

최훈식 군수는 지난 2일 이번 대회의 핵심 구간인 남덕유산 ‘토옥동~월성재’ 탐방로를 직접 걸으며 현장을 점검했다.

이날 현장에서 최 군수는 관광산업과와 산림과 관계자들로부터 준비 상황을 보고받고, 노면 상태와 응급 대응 체계, 안전 장비 설치 여부 등을 꼼꼼히 확인했다.

최훈식 군수, 남덕유산 신규 탐방로 개방전 현장점검 /사진제공=장수군

이 자리에서 최 군수는 “대회 참가자들이 장수의 자연을 온전히 즐기며 달릴 수 있도록 안전 확보에 최선을 다해 달라”고 당부했다.

올해 대회에는 전국에서 2,300여 명이 참가 신청을 했다. 이 가운데 130여 명이 100마일 코스에 도전장을 내밀었다. 선수들은 장수종합경기장을 출발해 산길과 마을, 관광지를 잇는 비포장 코스를 달리게 된다.

참가자에게는 장수사랑상품권, 기념 티셔츠와 양말 등이 제공되고, 완주자 전원은 기념 타올과 메달을 받는다. 특히 100마일·100km 완주자에게는 ‘피니셔 자켓’이 수여돼 도전의 상징이 될 전망이다.

K-샤모니 마운틴 챌린지-장수트레일레이스3(장안산 억새밭) /사진제공=장수군

군은 이번 대회를 통해 숙박·음식점·교통 등 지역 상권 전반에 활기가 돌 것으로 기대하고 있다. 실제로 지난해에도 대회 기간 중 외부 방문객 증가로 지역경제 파급 효과가 컸다는 평가를 받은 바 있다.

특히 남덕유산 ‘토옥동~월성재’ 탐방로는 지난달 국립공원공단과 장수군의 업무협약을 통해 신규 지정된 구간으로 오는 9월 15일 개통식을 앞두고 있다.

이번 트레일레이스를 통해 전국 러너들에게 첫선을 보이게 되면서 향후 장수군 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

최훈식 군수는 “장수의 산과 계곡, 마을길이 어우러진 이번 대회가 참가자들에게 특별한 추억이 되길 바란다”며 “군민과 함께 만들어가는 안전한 스포츠 축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지