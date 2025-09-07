진안교육지원청, ‘내고향 바로 알기 1박 2일 여름 캠프’ 가져

사진제공=진안교육지원청

진안교육지원청(교육장 송승용)이 진안군청과 공동으로 초등학생을 대상으로 주최한 ‘내 고향 바로알기 1박 2일 여름 캠프’가 진안읍과 정천면 일원에서 열렸다.

9월 5일부터 6일까지 전국교직원노동조합 전북지부 진안지회가 주관으로 열린 이번 캠프에는 관내 초등학생 31명과 지도교사 6명(대표교사 강행운)이 함께했다.

캠프는 진안중앙초등학교 강당에서 열린 발대식으로 시작됐다. 1일차 프로그램으로는 진안고원 치유숲 체험, 안전교육 및 숲속 작은 도서관 연계 작가와의 만남, 캠프파이어 등이 진행됐다.

2일차 프로그램은 학동마을 물놀이장에서 펼쳐졌다. 학생들은 다슬기·수상레포츠 체험에 참여했으며 점심 식사 후엔 해산식을 갖고 일정을 마무리했다.

이번 캠프는 진안의 역사·문화·자연 등의 체험 위주로 짜여졌다. 학생들에게 공동체 정신 함양과 애향심을 기르는 프로그램도 구성, 진행됐다.

이번 행사는 학생들에게 자연 속 생태 체험, 마을 공동체와의 만남, 환경 보전 의식을 함께 심어주는 1석 3조의 효과를 거두는 시간이었다는 평가받았다.

행사에 참여한 한 초등학생은 “하룻밤이지만 집이 아닌 곳에서 친구들과 함께 캠프파이어를 한 것이 소중한 기억으로 남을 것 같다”며 “내 고향 진안에 대해서 좀 더 잘 알게 됐을 뿐 아니라 진안이 더 좋아졌다”고 소감을 밝혔다.

송승용 교육장은 “등잔 밑이 어둡다는 말이 있듯이 자신이 사는 곳에 대해 모르는 것도 많을 수 있다”며 “이 캠프는 어린이들에게 고향을 바로 알 수 있도록 돕기 위해 해마다 실시하는데 미래 진안을 지탱하는 큰 힘이 될 것”이라고 했다.

