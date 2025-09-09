지리산국립공원전북사무소, 안내 리플릿에 ‘보이스아이 코드’ 도입

시각장애인·고령자 등 정보 취약계층 배려

음성 안내·확대 문자·점자 변환 기능 제공

지리산뱀사골 탐방안내소 리플릿/사진=지리산국립공원전북사무소

지리산 탐방안내가 한층 더 강화됐다.

국립공원공단 지리산국립공원전북사무소(소장 강재성, 이하 전북사무소)는 뱀사골 탐방안내소 리플릿에 ‘보이스아이 코드(Voiceye Code)’를 도입했다고 8일 밝혔다.

보이스아이 코드는 인쇄물에 삽입되는 2차원 바코드(대표사례 QR 코드)다.

이번 리플릿에는 뱀사골 탐방안내소의 역사와 전시 해설이 담겼다. 탐방객들은 코드를 활용해 스마트폰으로 음성 안내를 들을 수 있다.

아울러 확대 문자, 점자 변환 등으로도 내용을 확인할 수 있어 시각장애인과 고령자 등 정보 취약계층의 접근성을 크게 높일 것으로 전북사무소는 기대하고 있다.

권역태 전북사무소 탐방시설과장은 “탐방정보 접근에 제약이 있던 분들도 쉽게 국립공원을 즐길 수 있도록 앞으로 다양한 정보 제공 방식을 확대해 나가겠다”고 말했다.

