이당 송현숙, 익산 정체성 담은 서예 작품 기증

‘익산시민의 노래’ 가사 서예로 표현…시민 자긍심·지역 정체성 예술적으로 담아내

이당(理堂) 송현숙 작가(가운데)가 31일 서예 작품 ‘익산시민의 노래’를 익산시에 기증하고 있다./사진 제공=익산시

익산시를 상징하는 지역가 ‘익산시민의 노래’가 작품으로 재탄생해 시민들과 만난다.

이당(理堂) 송현숙 작가는 31일 서예 작품 ‘익산시민의 노래’를 시에 기증했다.

이 작품은 ‘익산시민의 노래’ 가사를 서예로 풀어낸 것으로, 시민의 자긍심과 지역 정체성을 예술적으로 담아냈다. 지역을 대표하는 노래를 시각예술로 승화시켰다는 점에서 의미가 크다.

송 작가는 전통 서예를 현대적으로 해석하며 지역 문화 계승에 힘써 온 예술가다. 2015년 지역 서예가들을 위한 솜리서예문인화연구회 발족과 함께 꾸준한 전시 활동으로 지역 예술 발전에 기여해 왔다.

이날 시는 기증에 대한 감사의 마음을 담아 송 작가에게 감사패를 전달했으며, 기증 작품을 시청에 상시 전시해 시민과 방문객 누구나 감상할 수 있도록 할 예정이다.

송 작가는 “익산시민의 마음과 정신이 담긴 지역가를 서예로 표현해 시민들과 함께 나누고 싶었다”며 “앞으로도 지역 예술 발전을 위해 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

시 관계자는 “익산을 대표하는 노래를 예술작품으로 기증해 주신 송현숙 작가께 깊이 감사드린다”며 “이번 기증이 지역에 대한 시민들의 자긍심을 높이고, 시민들이 문화예술을 일상 속에서 가까이 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지