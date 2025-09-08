전북체육회, 몽골 찾아 2036 하계올림픽 유치 지지 요청

전북체육회 스포츠교류단이 몽골체육회를 방문해 기념촬영을 하고 있다./사진제공=전북체육회

전북자치도체육회는 2036 하계올림픽 유치를 위한 스포츠 외교 총력전에 나섰다.

전북체육회 정강선 회장 등 스포츠 교류단은 지난 7일부터 2박3일 일정으로 몽골을 방문해 몽골 체육 관계자들에게 전북 체육과 2036 하계올림픽 전주 유치 당위성을 설명했다.

교류단은 전북승마협회 박영재 회장의 지원 아래 전북카누협회 유승호 회장과 전북세팍타크로 윤순섭 회장이 함께 했다.

이번 방문에서 교류단은 몽골체육회와 몽골내무대학교를 찾아 전북체육회와의 스포츠문화교류를 추진하는 동시에 합동훈련 및 친선경기 등 양국간 우호증진과 협력 방안을 논의했다.

특히 2036 하계올림픽이 대한민국 전북에서 개최할 수 있도록 적극적인 지지와 관심을 요청했다.

정강선 전북체육회장은 “저희를 환대해주셔서 너무 감사드리며, 앞으로도 지속해서 몽골과 스포츠로 하나 돼 국경을 뛰어넘는 우정을 쌓아가고 싶다”고 인사말을 전했다.

이어 “우리 대한민국은 88 서울올림픽 이후 38년만에 올림픽 유치에 도전하고 있다”며 “씨름과 유도, 레슬링이 강한 몽골에서 우리를 지지하고 힘을 실어주면 좋겠다”고 지지를 호소했다.

