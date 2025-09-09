이전기사
보도자료

李대통령, 중앙선거위원 후보 위철환 지명…통합위원장에 정읍출신 이석연

백세종 웹승인 2025-09-09 19:10 수정 2025-09-09 19:10

대통령 직속 대중문화교류위원회 신설…공동위원장에 최휘영·박진영
국가건축정책위원장 김진애…대통령실 인사수석 조성주

image
중앙선거관리위원 후보자 위철환 변호사(왼쪽)와 대통령직속 국민통합위원회 위원장 이석연 전 법제처장 [연합뉴스 자료사진]

이재명 대통령은 9일 중앙선거관리위원 후보자로 위철환 변호사를 지명했다.

대통령직속 국민통합위원회 위원장으로는 정읍 출신 이석연 전 법제처장을 낙점했다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 브리핑에서 이 같은 내용의 인선을 발표했다.

강 실장은 위 후보자에 대해서는 "대한변협 최초의 직선제 회장을 역임한 30여년 경력의 법조인"이라며 "선거를 부정하는 무차별적인 음모론으로부터 민주적 절차를 보호하고 국민에게 신뢰받는 선관위를 만들어갈 적임자"라고 소개했다.

이 위원장에 대해서는 "이명박 정부에서 법제처장을 역임한 법조인으로, 모든 국민을 아우르고 사회갈등을 치유하는 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

image
박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서/연합뉴스 

이 대통령은 또 대중문화교류위원회의 공동위원장으로 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서를 발탁했다.

국가건축정책위원장으로는 김진애 전 의원을 선임했다.

대통령실 인사수석으로는 조성주 한국법령정보위원장을 임명하기로 했다.

 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

백세종 103bell@jjan.kr
