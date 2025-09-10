익산시, 상수도 블록화로 유수율 24%p 제고 성과

6개년 지방상수도 현대화사업 606억 원 투입해 53개 블록 구축

신흥급수구역 유수율 66.5%→90.5%…연간 23억 원 절감 효과

익산시가 신흥급수구역 상수도 블록화 작업을 하고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 지방상수도 현대화사업을 통해 신흥급수구역 유수율을 기존 66.5%에서 90.5%까지 끌어올리는 성과를 거뒀다.

10일 익산시상하수도사업단 브리핑에 따르면, 시가 2020년 한국수자원공사(K-water)와 협약을 맺고 6년에 걸쳐 진행 중인 상수도 현대화사업이 상수도관을 블록 단위로 나누는 관리체계를 구축하며 가시적인 성과를 나타내고 있다.

국비 311억 원 등 총 606억 원이 투입되는 이 사업의 핵심은 시 전역의 상수도를 53개 블록으로 구분하고 블록별 유량·수압·수질을 실시간으로 측정·관리하는 체계를 갖추는 것이다.

이를 통해 누수 발생 시 해당 구역을 신속하게 탐지·대응할 수 있으며, 불필요한 유지보수 비용 절감과 상수도 품질 향상이라는 두 가지 효과를 동시에 달성할 수 있다.

특히 핵심 대상지였던 신흥급수구역의 경우 노후 상수관망 정비와 블록화 작업을 통해 유수율이 기존 66.5%에서 90.5%로 향상됐다.

이에 따라 연간 약 230만 톤(일일 6400톤)의 누수 절감과 23억 원의 수돗물 생산비용 절감이 예상된다.

시는 이 같은 성과를 토대로 오는 11월 성과판정위원회의 평가를 통해 유수율 목표치인 85% 달성 여부를 공식적으로 판정받을 예정이다.

아울러 통합운영센터를 중심으로 블록시스템을 연계해 수질 이상이나 누수 등 이상 징후가 발생할 경우 해당 구간만 격리해 대응할 수 있는 효율적인 관리체계도 함께 구축되고 있다.

이는 상수도 사고 대응 시간을 획기적으로 줄이고, 수돗물의 안전성과 신뢰도 확보에 크게 기여할 것으로 기대된다.

김우진 익산시상하수도사업단장이 10일 브리핑에서 지방상수도 현대화사업을 통한 신흥급수구역 유수율 제고 성과를 설명하고 있다./사진=송승욱 기자

김우진 단장은 “블록화 기반의 스마트한 상수도 운영은 시민에게 깨끗하고 안정적인 수돗물을 제공할 수 있는 기반”이라며 “앞으로도 과학적이고 체계적인 물 관리로 누수는 줄이고 수돗물 품질은 높이는 일에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 시는 이번 성과를 바탕으로 올해부터 금강급수구역 52㎞ 구간에 대한 노후관 정비사업을 새롭게 추진한다. 이 사업에는 국비 178억 원을 포함해 총사업비 357억 원이 투입되며, 2030년까지 관망 정비와 누수탐사 등 유수율 향상 사업이 진행될 예정이다.

