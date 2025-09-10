지방소멸 해법 될까…전북 14개 시군, 중앙부처와 ‘상생 자매결연’

전북 14개 시·군 모두 참여…중앙부처·공공기관과 맞손

관광·특산품·고향사랑 기부 등 맞춤형 협력 추진

정기 방문·행사 개최로 생활인구 확대 기대

지방살리기 상생 자매결연 예도./사진=전북도.

전북특별자치도가 정부가 추진하는 ‘지방살리기 상생 자매결연’ 사업에 참여해 지역 소비 촉진과 인구 유입에 새 지평을 열 계획이다.

10일 전북자치도에 따르면 행정안전부가 주관하는 이번 사업은 비수도권 기초지자체와 중앙부처·공공기관·민간기업이 손잡고 관광·특산품·고향사랑 기부를 연계한 상생 모델을 구축하는 것이 골자다.

전국 141개 지자체가 참여하는데 도내 14개 시군이 모두 포함됐다. 전주시는 특허청, 군산시는 해양수산부, 익산시는 법제처, 김제시는 외교부와 협력 관계를 맺었다. 남원시는 소방청, 정읍시와 완주군은 농림축산식품부, 고창군은 행안부, 부안군은 국토교통부, 순창군은 식약처, 임실군은 기획재정부, 진안군은 국무조정실, 무주·장수군은 통계청과 각각 연결됐다.

협력의 방식도 다양하다. 각 기관은 연 1회 이상 단체 관광교류, 특산품 공동구매, 명절 선물 교환에 나선다. 주요 워크숍과 토론회, 체육대회도 자매결연 지역에서 우선 개최된다. 휴가철 직원들의 지역 방문을 장려하기 위한 인센티브와 숙박·체험 할인 혜택도 마련된다. 기관 기념품은 협력 지역 특산품을 우선 채택하고, 직거래 장터와 바자회도 정례화할 계획이다.

도는 이 같은 정례적 교류가 단발성 행사에 그치지 않고 생활인구 증가로 이어질 것으로 기대한다. 특히 협력기관 직원들의 정기적인 방문이 지역 소비를 늘리고, 중앙부처가 현안 해결에 직접 참여하는 계기도 될 수 있다는 분석이다.

서재영 도 일자리민생경제과장은 “공공부문이 앞장서 성공 사례를 만들고 민간 참여를 확대하겠다”며 “지자체와 중앙부처의 신뢰 기반 협력으로 생활 인구 유치와 지역경제 활성화를 이끌겠다”고 말했다.

