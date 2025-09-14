제19회 진안군사회복지한마음대회 개최

군수상 정길용 씨 등 8명 ‘숨은 일꾼’ 표창

나태주 ‘풀꽃 시인’의 특별한 북콘서트 마련 ‘감동’

지난 12일 진안문화의집에서 열린 사회복지한마음대회에서 북콘서트를 진행하고 있는 나태주 시인(왼쪽 남성). / 사진=국승호 기자

진안군사회복지협의회(회장 김진, 이하 진사협)는 지난 12일 진안문화의 집에서 ‘제19회 진안군사회복지한마음대회’를 개최했다.

이날 한마음대회는 ‘제26회 사회복지의 날(매년 9월 7일)’을 기념하고자 마련됐다. 진사협은 사회 복지에 대한 관심을 증폭시키고자 지난 2007년부터 해마다 사회복지의 날(9월 7일)을 전후해 한마음대회를 열고 있다.

이날 행사에는 전춘성 군수, 동창옥 의장과 군의원 전원, 전용태 도의원, 진사협 임직원, 지역 내 사회복지 종사자, 관계 공무원 등 300명가량이 참석해 성황을 이뤘다.

행사는 임성연 연주자의 해금 공연으로 문을 열었다. 국민의례, 윤리헌장낭독, 각종 표창 시상, 대회사, 축사가 이어졌다. 특히 ‘풀꽃 시인’이라 불리는 나태주 시인이 발걸음을 해 북콘서트를 열어 눈길을 끌었다. 나 시인은 재치 있는 입담으로 연신 좌중들의 폭소를 자아내며 행사장을 웃음바다로 만들었다. 이뿐 아니라 풍류대장 임재현 씨의 축하공연도 참석자들에게 큰 즐거움을 선사했다.

시상식에서는 사회복지 관계자 6명이 각종 표창을 받았다.

정길용 진안군수상 수상자

육성룡 군의회의장상 수상자

고혜미(왼쪽 첫 번째), 임정미(세 번째) 한원일(네 번째) 수상자

군수상은 정길용(진안군청 사회복지과), 군의회의장상 육성룡(진안군청소년수련관), 한국사회복지협의회장상 고혜미(진안군사회복지협의회), 전북북특별자치도사회복지협의회장상 임정미(진안군장애인종합복지관), 전북북특별자치도사회복지협의회장상 한원일(진안지역자활센터), 진안군사회복지협의회장상은 양현주(진안시니어클럽) 씨가 각각 받았다. 특히, 대회에 앞서 GLK이웃사랑실천상을 수상한 서예영 진안제일약국 대표약사에게는 표창장 전달식이 진행됐다.

서예영(왼쪽) 수상자

김진 진사협 회장은 대회사에서 “진사협 임직원들은 수백, 수천 명의 어려운 이웃에 지역사회의 온정을 잘 전파하고 있다는 특별한 자긍심을 가지고 성실하게 일하고 있다”며 “어려운 이웃의 복지 욕구를 최대한 메울 수 있도록 도와주신 전춘성 군수를 비롯한 많은 분들께 각별한 감사를 드린다”고 밝혔다. 이어 “나눔의 향기는 백리를 가고 베풂의 덕은 천리를 간다 했는데 어려운 이웃을 외면하지 않는 이 자리에 계신 모든 분들의 따뜻한 마음에 감사드린다”고 덧붙였다.

