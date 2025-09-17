전주컨벤션센터 건립 '첫 삽'⋯2028년 완공 예정

24일 전주종합경기장 기공식

호텔·백화점도 동시 완공 목표

전주컨벤션센터 조감도 /전주시

전주시가 오는 24일 전주종합경기장 부지에서 전주컨벤션센터 건립공사 기공식을 갖는다.

전주컨벤션센터는 2028년 말까지 전주종합경기장 부지에 약 3000억 원을 투입해 지하 1층∼지상 4층 규모로 건립한다.

이곳에는 1만㎡ 규모의 전시장과 2000명 이상 수용할 수 있는 대회의실, 22실 규모의 중소회의실 등을 갖춘다. 건물 외부에는 1만㎡ 규모의 다목적광장을 조성한다.

전주시는 전주컨벤션센터의 필수 지원시설인 호텔, 백화점도 컨벤션센터와 함께 준공되도록 민간사업자인 롯데쇼핑과 적극 협조할 방침이다. 호텔, 백화점의 경우 현재 실시설계가 진행 중이다.

임정빈 전주시 광역도시조성과장은 "전주컨벤션센터가 준공되면 다양한 마이스 행사 유치를 통해 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것"이라며 "60여 년간 전주의 중심지였던 전주종합경기장의 새로운 시작에 대해 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

