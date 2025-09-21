전북교총, 전북 학교폭력 피해율 3.1%, 전국 평균 웃돌아 심각

전북특별자치도교원단체총연합회(오준영 회장·이하 전북교총)는 21일 전북교육청이 발표한 ‘2025년 1차 학교폭력 실태조사’ 결과에 대해 심각한 우려를 표명하며, 종합적이고 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.

전북교총에 따르면 전북 지역 10만 1776명이 참여한 이번 조사에서 3,183명(3.1%)의 학생이 학교폭력 피해를 호소했다. 이는 전국 평균 2.5%를 0.6%p 웃도는 수치로, 전북 지역 학교폭력 상황이 전국보다 심각한 상황이다.

특히 우려스러운 점은 초·중·고 모든 학교급에서 전국 평균을 초과했고, 초등학교 피해응답률은 전북 6.3%로 전국 5.0%보다 1.3%포인트나 높아 학교폭력의 저연령화가 심각한 수준에 이르렀음을 시사한다고 설명했다.

또한 최근 학교장 종결제 비율이 지속적으로 감소하고 있는 점도 주목해야 할 문제로 꼽았다. 경미한 사안도 학교폭력대책자치위원회로 넘어가면서 화해와 관계회복보다는 법적·제재적 해결에 의존하는 ‘교육의 사법화’가 가속화되고 있음을 의미한다는 것이다.

오준영 회장은 “전북의 피해응답률이 전국을 웃돌고 특히 초등학교에서 전국 최고 수준을 보이는 것은 매우 심각한 상황”이라며 “단순히 학교폭력에 대한 인식 향상으로만 설명할 수 없는 실제적 위기이자, 전북교육이 직면한 중대한 도전”이라고 진단했다.

이어 “교육부가 발표한 제5차 학교폭력 예방 및 대책 기본계획(2025~2029)에서 사회정서교육, ‘어울림+’ 프로그램 확대, 관계회복 숙려기간 도입, 사안처리 전문성 제고 등을 제시했다”며 “하지만, 현장에서는 여전히 학교폭력 담당 교사들이 본연의 교육활동에 집중할 수 없을 정도로 업무가 과중한 상황”이라고 지적했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지