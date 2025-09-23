완주·전주 통합 분수령…주민투표 여부 가를 행안부 ‘6자 간담회’ 25일 개최

윤호중 행안부 장관 주재, 통합 찬반 대표 인사 한자리에

찬성 측 “주민투표로 매듭” vs 반대 측 “여론조사로 갈음”

주민투표 권고 권한 쥔 행안부 장관 입장 주목

3일 완주군 지방자치인재개발원에서 열린 개원 60주년 기념식에 윤호중 행정안전부 장관과 김관영 전북특별자치도지사를 비롯한 참석자들이 60주년 비전선포식을 갖고 있다./사진=전북도

완주·전주 통합 논의가 교착 상태에 놓인 가운데, 주민투표 권고 권한을 쥔 윤호중 행정안전부 장관이 주재하는 ‘6자 간담회’가 오는 25일 국회에서 열릴 예정이다. 지역 찬반 진영을 대표하는 핵심 인사들이 총출동하는 이번 회동이 향후 통합 절차의 분수령이 될 전망이다.

23일 전북일보 취재를 종합하면, 행안부는 최근 민주당 이성윤(전주을)·안호영(완주·진안·무주) 의원, 김관영 전북특별자치도지사, 우범기 전주시장, 유희태 완주군수에게 간담회 참석 여부를 확인했다. 참석 대상자들은 모두 참여 의사를 밝히고 현재 개별 일정을 조율 중인 것으로 확인됐다.

윤 장관이 주재하는 이번 간담회는 25일 낮 12시 국회 의원식당에서 오찬을 겸해 진행하는 것으로 알려졌다. 다만 일정 변동 가능성은 남아 있다.

가장 큰 쟁점은 주민의사 확인 방식이다. 이성윤 의원과 김 지사, 우 시장은 주민투표를 통한 결정을 강하게 주장하고 있다. 반면 유 군수는 여론조사로 갈음해야 한다는 입장을 굽히지 않고 있다. 안 의원 역시 주민투표에는 미온적 태도를 유지해 양측의 입장차가 좁혀질지는 미지수다.

윤 장관은 지난 3일 완주를 찾은 자리에서 “모두의 의견이 일치해야 주민투표를 할 수 있다”는 원칙을 밝힌 바 있다. 이는 사실상 반대 측 동의 없이는 주민투표 절차가 불가능하다는 점을 시사한 것으로, 이번 간담회에서 기존 입장을 유지할지 여부가 주목된다.

지역 정치권 관계자는 “이번 간담회는 단순한 의견 교환을 넘어 주민투표 실시 여부를 가늠하는 결정적 장”이라며 “팽팽한 갈등 속에서 행안부가 의미 있는 판단을 내릴 수 있도록 실질적인 논의가 이뤄져야 한다”고 말했다.

