완주 복합문화지구 누에, 추석 연휴 가족 맞춤 문화예술 프로그램 '풍성'

(재)완주문화재단 복합문화지구 누에가 추석 명절을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 문화 프로그램을 운영한다.

엄수현 작가 _우리 모두의 기억_ 전시 포스터/사진=(재)완주문화재단 복합문화지구 누에

우선 추석맞이 가족 방문객을 위한 팝업 전시 ‘우리 모두의 기억’(엄수현 작가 회화)이 진행된다. 멸종위기 동물을 그림 회화작품 32점과 대형 동물 풍선 오브제가 함께 전시된다. 또 채워가는 미술관 참가 어린이에게는 전시주제와 연계해 직접 색칠할 수 있는 동물 가면 키트를 연휴 기간에 매일 선착순 50명에게 제공한다.

또 도내 정신질환자 41명의 창작자들이 행복·꿈·미래·추억 등의 내용을 담아 그린 전북마음사람병원과 누에의 협력기획전 ‘조율하는 시간들’ 전시도 함께 선보인다.

1천송이 도자꽃 가드닝_ 도예 체험 사진/사진=(재)완주문화재단 복합문화지구 누에

군민과 방문객이 함께하는 ‘1천송이 도자꽃 가드닝’ 프로그램도 운영된다. 직접 도자기 꽃을 빚어 정원에 설치하고, 핸드빌딩 기법을 활용해 생활소품을 제작하는 도예 체험도 마련됐다. 프로그램은 추석 연휴 기간 중 3일과 일, 10일, 11일 등 4일동안 총 6회 진행되며, 회당 선착순 25명을 모집한다. 도자기 꽃은 오는 11월 말 누에 야외 정원에 설치돼 시민참여형 공공정원으로 조성될 예정이다.

복합문화지구 누에는 추석 당일 휴관하며, 연휴기간에는 정상 운영된다. 이 밖의 자세한 정보는 복합문화지구 누에 홈페이지에서 확인할 수 있다.

