완주 복합문화지구 누에, 추석 연휴 가족 맞춤 문화예술 프로그램 '풍성'

Trend news
(재)완주문화재단 복합문화지구 누에가 추석 명절을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 문화 프로그램을 운영한다.
우선 추석맞이 가족 방문객을 위한 팝업 전시 ‘우리 모두의 기억’(엄수현 작가 회화)이 진행된다. 멸종위기 동물을 그림 회화작품 32점과 대형 동물 풍선 오브제가 함께 전시된다. 또 채워가는 미술관 참가 어린이에게는 전시주제와 연계해 직접 색칠할 수 있는 동물 가면 키트를 연휴 기간에 매일 선착순 50명에게 제공한다.
또 도내 정신질환자 41명의 창작자들이 행복·꿈·미래·추억 등의 내용을 담아 그린 전북마음사람병원과 누에의 협력기획전 ‘조율하는 시간들’ 전시도 함께 선보인다.
군민과 방문객이 함께하는 ‘1천송이 도자꽃 가드닝’ 프로그램도 운영된다. 직접 도자기 꽃을 빚어 정원에 설치하고, 핸드빌딩 기법을 활용해 생활소품을 제작하는 도예 체험도 마련됐다. 프로그램은 추석 연휴 기간 중 3일과 일, 10일, 11일 등 4일동안 총 6회 진행되며, 회당 선착순 25명을 모집한다. 도자기 꽃은 오는 11월 말 누에 야외 정원에 설치돼 시민참여형 공공정원으로 조성될 예정이다.
복합문화지구 누에는 추석 당일 휴관하며, 연휴기간에는 정상 운영된다. 이 밖의 자세한 정보는 복합문화지구 누에 홈페이지에서 확인할 수 있다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글