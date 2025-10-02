완주군, 만경강 발원지에 생태공원 조성

Trend news
오는 15일 준공식 개최… 황토 탐방로‧숲속 놀이터‧정자 등 마련
완주군이 자연환경보전이용시설인 만경강 발원샘 생태공원을 조성했다.
군에 따르면 만경강 발원샘 생태공원 조성사업은 만경강의 시작인 동상면 동상로에 있는 발원샘의 의미와 가치를 제고하고, 지역의 생태자원을 활용한 생태관광 활성화를 위해 추진한 사업이다.
공원에는 △웰컴-밤샘라운지(주차장, 화장실, 야외무대 등) △황토(습식)포장 탐방로(1.2km) △숲속 놀이터와 꽃밭 △전통정자 쉼터 등이 조성됐다.
군은 자연훼손을 최소화하면서 휴식과 탐방이 공존하는 자연친화형 생태공원 조성에 주력했다고 밝혔다.
준공식은 오는 15일 만경강 발원샘 생태공원 웰컴-밤샘라운지에서 열린다.
유희태 완주군수는 “이번 준공은 만경강 발원샘의 정체성을 확립하고, 생태관광 활성화를 통해 지역에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라고 말했다.
