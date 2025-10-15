195만원에도 팔렸다…'케데헌' 열풍 타고 전주 한옥마을 들썩

전주공예품전시관 고가의 까치호랑이 목조각 3년 만에 '새 주인', 석달 새 1000만원 넘게 팔려

전통문양·민화 소재 공예품도 젊은층·외국인에 큰 인기…온라인쇼핑몰 매출마저 증가 '대박'

15일 전주공예품전시관을 찾은 관광객들이 전북도 무형유산 민속목조각장인 김종연 장인이 민화 속 '까치호랑이'를 현대적으로 재현한 목조조각을 보고 있다. 육경근 기자

지난 여름 지구촌을 뜨겁게 달궜던 넷플릭스 애니매이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 열풍이 민화 전통문양 등을 소재로 한 공예인들에게도 뜻하지 않은 특수를 안겨주고 있다.

수년째 전시돼있던 고가의 공예품이 느닷없이 팔려나가는가 하면 전통문양 디자인과 자개, 나전 소재 공예품들도 큰 인기를 끌고 있다.

15일 전주문화재단이 운영하는 전주공예품전시관에 따르면 케데헌 인기가 절정이던 지난 6월, 목조각 '까치호랑이' 한 쌍이 각각 195만원, 156만원에 신혼부부에게 판매됐다.

이 작품은 전북특별자치도 무형유산 민속목조각장인 김종연 장인이 민화 속 '까치호랑이'를 현대적으로 재현한 목조조각이다. 위협적이면서도 익살스럽고 정감 어린 표정이 특징이다.

애초 판매보다는 전주공예품전시관을 찾는 관광객과 시민들에게 다양한 공예작품을 선보이고 전통문화의 우수성을 알리기 위한 전시 목적이 더 컸다. 하지만 케데헌의 글로벌 인기 속에 영화에 등장하는 까치호랑이 캐릭터 '더피'가 큰 사랑을 받으면서 이 까치호랑이 작품도 입점한 지 3년여 만에 새 주인을 만나게 됐다.

김종연 作 목조각 '까치호랑이소(小)'. 육경근 기자

여기서 그치지 않고 전주공예품전시관 온라인 쇼핑몰(명인몰) 등을 통해 해당 작품을 본 소비자들의 구매 문의가 잇따르면서 추가 제작에 들어갔다. 6~8월 석 달 동안 까치호랑이 대(大) 5작품, 소(小) 3작품 등 총 8작품을 판매하며 1,118만여원의 매출을 올리는 대박을 터뜨렸다.

전통문양과 자개, 나전 소재 공예품들도 젊은층과 외국인, 기관 선물용 등으로 큰 인기를 끌면서 판매량이 급상승했다.

전주공예품전시관이 3~10월 매출액을 잠정 집계한 결과, 개당 5만원이 넘는 나전채색텀블러가 이 기간에 2800만원이 넘는 매출을 올렸다. 곤룡포잔 세트(1465만원어치), 자개명함볼펜세트(821만원어치), 갓·부채 키링(471만원어치) 등도 매출 상위권을 기록했다.

전주공예품전시관 관계자는 "우리 고유 문화에 현대적 감성을 잘 녹여낸 케데헌이 전 세계적인 인기를 끌면서 젊은층과 외국인 관광객들이 전통과 민화를 소재로 한 공예품을 많이 찾는다"며 "공예인들도 시대적 흐름과 각 계층의 니즈에 신속히 대응하기 위해 많은 노력을 기울이고 있고, 공예품전시관에서도 이분들에 대한 지원책을 다각도로 모색하고 있다"고 전했다.

한편 전주공예품전시관에서는 공예인들이 작품 활동에 전념할 수 있도록 판매를 대행하고 있으며, 전국 최대 규모의 판매관을 통해 현재 150여개 업체(작가) 530여종의 공예품을 판매하고 있다.

