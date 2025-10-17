군산시의회, 군산항 수심 확보 및 경쟁력 강화 현장 행보

수심 부족으로 대형 선박 입항 제한···준설 확대 논의

군산시의원들이 16일 군산항 1~7부두를 방문해 수심 확보 및 경쟁력 강화 방안을 논의했다./사진제공=군산시의회

군산시의회(의장 김우민)는 16일 군산항 1~7부두를 현장 방문하고 항만의 수심 확보 및 경쟁력 강화 방안을 논의하는 간담회를 개최했다.

이번 방문은 군산항의 운영 현황을 점검하고 향후 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐으며, 시의원들을 비롯해 항운노조, 부두 운영사, 항만해양과 관계자 등 30여 명이 참석했다.

이날 시의회는 각 부두의 운영 실태와 당면 과제를 살피며, 특히 군산항의 고질적인 문제로 지적돼 온 ‘수심 부족’에 대한 심도 있는 논의를 진행했다.

항만 관계자들은 “5만 톤급 이상의 선박이 입항하기 위해선 14m의 수심이 필요하지만, 실제 수심은 이를 크게 밑돌고 있다”며 “이로 인해 대형 선박은 물론 중소형 선박까지도 화물 적재에 어려움을 겪고 있다”고 설명했다.

실제 군산항에는 연간 300만㎥ 이상의 토사가 퇴적되나, 준설량은 60~70만㎥에 불과해 계획 수심 유지가 어려운 실정이다.

금강하굿둑 설치 이후 유속이 느려지면서 토사가 갯벌로 축적되고, 최근엔 염생식물 지채가 대규모로 번식하는 등 침수 위험도 가중되고 있다.

김우민 의장은 “군산항은 지역 산업과 물류 핵심 거점으로서, 항만 기능의 정상화를 위한 수심 확보는 물론 해상풍력 지원 항만으로서의 성장 가능성을 면밀히 검토하고 환경 문제에 대한 철저한 대응이 무엇보다 중요하다”며 “군산시의회는 앞으로도 군산항의 지속 가능한 발전을 위해 실효성 있는 제도 개선과 정책 건의를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지