[속보] 전북현대, 4년 만에 왕관 되찾았다...K리그 조기 우승 확정

전북, 수원FC 2대0 완파...2위 김천, 안양에 패하면서 '매직넘버 0'

남은 파이널라운드 5경기 상관없이 우승 확정 '통산 10번째' 축포

18일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 2025 하나은행 K리그1 최종전(33라운드) 전북 현대와 수원 FC의 경기. 전북 현대 콤파뇨가 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다.연합뉴스

프로축구 K리그1 전북현대모터스FC가 조기 우승을 확정했다. 지난 2021년 이후 4년 만에 리그 정상 탈환이며 통산 10번째 우승이다.

전북현대는 18일 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 33라운드 수원 FC와 맞대결에서 2대 0으로 승리했다. 같은 날 치러진 리그 2위 김천상무가 안양 FC에게 1대 4로 무릎을 꿇으면서 남은 파이널라운드 5경기와 상관없이 정규 라운드 마지막경기에서 우승 축포를 터트렸다.

이날 승리로 전북은 승점 71점으로 2위 김천상무(승점 55점)를 16점 차로 따돌리면서 '매직넘버' 0이 됐다.

K리그1이 현재 시스템을 도입한 이후 스플릿이 분리되기 전에 우승을 확정한 팀은 2018년 전북이 유일하다.

최강희 감독이 이끌던 2018년 전북은 정규리그 최종전인 33라운드에서 우승을 조기 확정했다. 이날 전북이 우승 레이스를 끝내면서 7년 만에 같은 팀이 같은 역사를 쓰게 됐다.

한편 이날 전주성에서 치러진 마지막 라운드 경기에 관중 2만1899명이 찾아 팀 사상 역대 최단경기 30만 관중 기록을 달성했다.

