전북현대 화력 더 세진다⋯N팀, 고교·대학 최대어 영입

전북현대 N팀(2군) U18출신 주축 신인 선수 12명 계약 “유스 출신과 외부 우수 자원들 조화 이뤄 팀 미래 ‘활짝’”

전북현대가 미래 경쟁력 강화를 위해 신인 선수 12명을 대거 영입했다. (왼쪽 상단부터) 정대영, 곽희벽, 김주형, 문준혁, 이건희, 안태훈, 한석진, 우현수, 김수형, 김두현, 박현민, 이한결. 전북현대 제공

전북현대모터스FC가 자체 유소년 육성 시스템인 U18전주영생고 출신을 주축으로 고교와 대학 축구 최대어를 대거 영입했다.

전북현대는 13일 신인 선수 12명을 영입하는 등 구단의 미래 경쟁력 강화에 나섰다고 밝혔다.

지난 2025시즌 준프로 신분으로 프로 선수로서의 가능성을 보여 준 김수형, 이한결, 한석진과 정식 프로 계약을 체결했다. 이들은 이미 성인 무대에서 실전 경험을 쌓은 만큼, 새로운 시즌에서도 빠르게 팀에 적응할 것으로 보인다.

또 동갑내기 유스 출신인 박현민 역시 잠재력을 인정받아 프로 계약을 맺었다. 이와 함께 우선 지명을 통해 전주대 문준혁도 프로 무대에 합류하게 됐다.

대학 축구 무대에서 꾸준한 활약을 펼처온 ‘강자’ 곽희벽(단국대), 우현수(광운대), 정대영(경민대)도 전북현대 유니폼을 입는다. 이들이 즉시 전력으로도 활용 가능한 경쟁력을 갖추고 있다고 판단했다.

고교 무대에서 최고의 유망주로 손꼽히는 4명도 이름을 올렸다.

고교 축구의 신흥 강호인 진위FC 출신 김주형, 이건희를 비롯해 신태인FC 김두현, 전통 명문인 부평고 안태훈이 전북현대 N팀의 공격과 수비에 젊은 에너지를 불어넣을 예정이다.

12명 모두 전북현대 N팀(2군)에 소속돼 실전 경험을 쌓게 된다. 전북현대는 N팀 시스템을 통해 신인 선수들이 성인 무대에 연착륙할 수 있도록 도울 계획이다.

전북현대 관계자는 “구단의 철학을 잘 이해하는 유스 출신들과 외부 우수 자원들이 조화를 이뤄 팀의 미래가 더욱 밝아졌다”며 “팬 여러분께서도 전북의 새로운 주역이 될 선수들에게 많은 응원해 주시길 바란다"고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

