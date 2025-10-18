"8개월 전만 해도 불가능"⋯'K리그 1년차' 전북현대 포옛 감독의 힘

부임 첫해 K리그1 우승 거머쥔 거스 포옛⋯"날아갈 것 같이 기뻐"

불가능을 가능으로 만들어, 모든 공은 관계자·선수단·팬에게 돌려

18일 전주월드컵경기장에서 수원FC를 2-0으로 꺾고 K리그1 최종 우승을 확정지은 전북현대모터스FC 거스 포옛 감독이 경기 후 기자회견에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 박현우 기자

"지난 2월쯤에 우승할 수 있냐고 물었다면 불가능하다고 대답했을 것입니다."

부임 첫해 K리그1 우승을 거머쥔 거스 포옛(57·우루과이) 전북현대모터스FC 감독이 K리그1 우승을 확정한 뒤 가진 기자회견에서 이같이 말했다. 전북은 18일 수원FC를 2-0으로 꺾고 K리그1 2025 챔피언으로 등극했다.

거스 포옛 감독은 우승 소감을 묻자 "정말 우승하게 돼 기쁘다. 날아갈 것 같다. 스태프, 코치, 선수단의 끈끈한 유대감이 만든 결과라고 생각한다. 전북이라는 이름 아래 뭉쳐 다같이 노력했다"고 답했다.

'K리그1 1년 차' 포옛 감독의 힘은 대단했다. 지난해 강등 위기까지 갔던 팀을 1년도 안 돼 1등으로 만들었다. 포옛 감독 역시 올해 초만 해도 큰 욕심 없었다고 한다. 하지만 불가능을 가능으로 뒤집었다.

그는 "처음 시작할 때는 이렇게 큰 목표를 잡지 않았었다. 당시 구단이 요청한 건 상위 스플릿 안에 들어가 보자, 상위권 안에 들자, 우승 경쟁하자고 요청했다"며 "무패 기록이 이어지고 좋은 흐름을 타기 시작하면서 우승하지 않으면 이상할 만큼 기세가 올라갔다. 선수단 내부에서도 우승해야겠다는 긴장감이 돌았던 것 같다"고 설명했다.

사실상 부임하자마자 좋은 성과를 낸 만큼 포옛 감독을 두고 재계약의 목소리가 커지고 있다.

이에 포옛 감독은 "지난 6월 유럽 축구의 시즌이 끝나고 변화를 원하는 팀들이 있다 보니 오퍼가 온 것은 사실이다. 하지만 거기서 끝났다. 지금은 시즌 중이기도 하고, 받은 제의가 없다. 팀의 성과가 좋다 보니 이런 루머가 나오는 건 자연스러운 것 같다"며 웃어 보였다.

이제 전북은 더블에 도전한다. 오는 12월에 광주FC와 코리아컵 결승을 치르는 포옛 감독의 각오도 남다르다.

그는 "최대한 코리아컵 결승 전에 폼을 올려서 최고의 몸 상태로 임해야 할 것 같다. 부상이나 카드에 대한 변수가 있을 수 있지만, 그때 가장 준비가 잘 돼 있는 선수를 기용할 계획이다"면서 "리그 우승을 확정지었기 때문에 선수단에게 동기부여를 시키는 일은 쉽지 않을 듯하다. 긴장감이 풀려서 해이해질 수 있는데, 리듬 찾아서 코리아컵에서 최상의 컨디션을 유지하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

또 모든 사람에게 감사함을 전하느라 바빴다. 식당 이모님들부터 스태프, 코치, 의무팀, 클럽하우스 관계자, 통역, 선수단·팬까지 빼놓지 않았다.

포옛 감독은 "모두가 우리 팀을 위해 일해 줬기 때문에 여기까지 올 수 있었다. 각자 역할을 해 줘서 우승의 쾌거를 누릴 수 있었던 것 같다"며 "홈뿐 아니라 원정 경기 때도 많이 찾아와 주신 팬분들께 감사 인사를 전하고 싶다. 오늘 밤만큼은 이 우승과 결과를 만끽하셨으면 좋겠다"고 전했다.

