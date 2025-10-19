[단독] KCC 떠난 전주, 여자농구단으로 '농구 도시' 명맥 잇나

배구보다 농구 창단 유력⋯시, 연말 발표 목표 기업 물색 중

"KCC 잃은 아픔에 여자 농구?"...지역 농구팬들 복잡한 심경

전북일보 자료사진.

KCC 이지스의 부산 이전으로 프로농구의 불모지가 된 전주시가 2년 만에 여자프로농구단 유치에 나섰다. 그러나 30년 넘게 이어온 남자농구의 전통을 잃은 상처가 채 아물지 않은 상황에서 ‘여자농구로 대체’라는 시도의 실효성에 회의적인 시선이 적지 않다.

19일 전북일보 취재를 종합하면 전주시는 2027년 완공 예정인 신규 실내체육관을 중심으로 프로스포츠 구단 유치를 추진 중이다. 시는 용역 결과를 토대로 여자배구와 여자농구를 후보 종목으로 검토했으며, 이 중 여자농구단 창단이 가장 유력한 방안으로 떠올랐다.

여자배구는 연간 운영비가 100억~150억 원으로 부담이 큰 반면, 여자농구는 60억 원 수준으로 상대적으로 현실성이 높다는 게 시의 판단이다. 여기에 한국여자농구연맹(WKBL)이 신규 구단 창단에 적극적인 점도 긍정적으로 작용하고 있다.

전주시 관계자는 “여자농구연맹 쪽에서 창단 의지가 강하다”며 “배구보다 진입 장벽이 낮고, 지역 기업의 참여 여지도 있다”고 말했다.

시가 현재 가장 유력하게 접촉 중인 곳은 전북은행으로 알려졌다. 시 관계자는 “전북은행을 포함한 기업들과 논의 중이며, 연내 가시적 결과가 나올 가능성이 크다”고 전했다.

향토기업 하림은 과거 직장운동경기부 해체 이후 프로스포츠에 관심이 없는 것으로 전해졌고, 혁신도시 공공기관들도 내부 의사결정 절차상 참여가 어렵다는 입장이다.

그러나 농구팬들의 반응은 싸늘하다. KCC 이지스가 부산으로 떠난 뒤 남자프로농구의 명맥이 끊긴 상실감이 여전한 데다, 이번 유치가 ‘면피용 대책’으로 비칠 수 있다는 이유에서다.

농구팬인 김창민(35)씨는 "KCC를 지키기 위해 전주시가 뭘 했나. 이제 와서 여자농구로 때우겠다는 건가"라며 "남자농구와 여자농구는 인기도나 관중 동원력에서 비교 자체가 안 된다"고 불만을 토로했다.

반면 일부에서는 현실적 대안이라는 반응도 나온다. 농구팬 정수진(28)씨는 "아쉽지만 남자농구 신생팀은 비용이 너무 크다"며 "여자농구라도 제대로 키워서 전주를 다시 농구 도시로 만들 수 있다면 의미 있다"고 말했다.

한국프로농구연맹에 따르면 2024-25시즌 기준 남자프로농구(KBL) 평균 관중은 2900여명 수준인 반면, 여자프로농구(WKBL)는 600~700여명에 불과한 것으로 알려졌다.

전주시도 이 같은 우려를 인식하고 있다.

시 측은 "여자농구의 인기도가 배구에 비해 떨어지는 것도 사실"이라며 "여러 가지를 고민하고 있다"고 밝혔다.

아울러 우범기 전주시장은 최근 김연경이 이끄는 '필승 원더독스'팀에도 관심을 보인 것으로 알려졌다. 김연경은 현재 예능 프로그램에서 팀을 이끌며 향후 프로리그 진출을 목표로 하고 있다.

전주시 관계자는 "시장님이 김연경 관련 언론보도를 보시고 검토해보라고 지시했다"며 "다만 현재는 예능 단계이고 프로리그 창단 조건이 성숙하지 않은 것으로 파악된다"고 설명했다.

한편 전주시는 2027년 실내체육관 완공을 앞두고 프로스포츠 구단을 확보해 체육관 활용도를 높인다는 계획이다. 연말까지 구체적인 윤곽이 드러날 것으로 보인다.

