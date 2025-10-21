고창에 들어설 3500억 원 규모 삼성전자 ‘스마트허브단지’ 내달 첫 삽 뜬다

오는 11월 10일 고창신활력산업단지서 착공식

자동화·친환경 결합한 첨단 물류센터, 지역경제 새 성장축 기대

전북특별자치도 고창군 고수면에 들어서는 삼성전자 스마트허브단지(물류센터) 조감도, 사진제공=고창군

고창군에 들어서는 삼성전자 스마트허브단지(물류센터)가 오는 11월 10일 고창신활력산업단지 내 삼성전자 부지에서 첫 삽을 뜬다.

이번 사업은 당초 3000억 원 규모로 계획됐으나, 실시설계를 맡은 무영건축의 최종 설계와 시공사 동부건설의 공사 확정 과정에서 총사업비 3500억 원 규모로 확대됐다. 삼성전자는 이번 투자를 통해 남부지역의 원활한 물류‧유통체계 구축을 목표로, 호남권 핵심 물류 거점으로 기능할 대규모 첨단 물류센터를 조성할 계획이다.

착공식에는 심덕섭 고창군수를 비롯해 삼성전자 임원진, 김관영 지사, 윤준병 의원, 도·군의원, 지역 기관·사회단체장과 주민 등 1000여 명이 참석할 예정이다.

고창 스마트허브단지는 18만1625㎡(축구장 약 25개 규모) 부지에 건립된다. 자동화 기술과 친환경 설비를 융합한 차세대 물류 인프라로 설계됐으며, 2027년 완공을 목표로 하고 있다.

완공 이후에는 직·간접 고용 500명 이상이 예상되며, 관련 협력업체와 부품업체 유입을 통한 전북 서남권 산업 생태계 활성화가 기대된다.

특히 삼성전자가 구축할 고창 스마트허브단지는 로봇, 컨베이어 등 자동화 장비의 연동과 유지보수 시스템을 핵심으로 하고 있어, 향후 첨단 자동화 설비 기업들의 연쇄 투자 및 이전 효과도 전망된다.

공사 기간 동안 시공사와 협력업체는 지역 내 소비를 적극 확대할 계획이다. 고창 관내 숙박시설, 음식점, 주유소, 장비 임대업체 등이 공사 인력과 협력업체 근로자들의 주요 이용처가 될 것으로 보인다.

고창군은 이번 착공으로 인해 “지역에서 벌어들인 돈이 다시 지역에서 쓰이는 지역경제 선순환 구조가 자리잡을 것”이라며, 지역 상권과 일자리 창출 등 다방면의 경제적 파급효과를 기대하고 있다.

심덕섭 군수는 “삼성전자의 전북 첫 투자이자, 3500억 원 규모의 대형 프로젝트가 고창에서 시작된다는 점에서 의미가 크다”며 “이번 착공이 전북 첨단산업의 새로운 이정표가 되고, 고창이 스마트 물류산업의 중심지로 성장하는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

이번 삼성전자 스마트허브단지 착공은 단순한 물류센터 건립을 넘어, 지역 균형발전과 첨단 산업 전환의 상징적 출발점으로 평가받고 있다. 2027년 완공 후 가동이 본격화되면, 고창은 명실상부 전북 남부권의 스마트 물류 중심지로 자리매김할 전망이다.

