익산 모현도서관, 아이들 경험·탐색·창작의 장으로 탈바꿈

Trend news
도서문화재단 씨앗 주관 내일의 어린이실 공모 최종 선정…민간 기금 11억 원 투입
자료실과 작업실 경계 허물어 다양한 콘텐츠 자유롭게 활용하는 신개념 공간 조성
익산시립모현도서관이 단순히 책을 읽는 공간을 넘어 아이들의 주체적인 경험과 탐색, 창작을 돕는 복합문화공간으로 변신한다.
22일 시 복지국 브리핑에 따르면, 모현도서관은 2025년 도서문화재단 씨앗이 주관하는 내일의 어린이실 공모사업에 최종 선정됐다.
전국 각지 10여 개 공공도서관이 참여한 가운데 서류심사와 현장실사 등 엄정한 심사와 치열한 경쟁을 뚫고 거둔 성과로, 앞으로 총 11억 원 규모의 민간 기금이 투입될 예정이다.
내일의 어린이실은 기존 도서관의 어린이실을 단순한 열람 공간을 넘어 어린이가 주도적으로 상상하고 탐색할 수 있는 창의적 경험 중심 공간으로 탈바꿈하는 사업이다.
자료실과 작업실의 경계를 허물어 다양한 재료와 콘텐츠를 자유롭게 활용할 수 있는 새로운 개념의 공간을 조성하는 것으로, 어린이 이용자 리서치부터 인테리어 설계 및 시공, 각종 콘텐츠 기획, 역량 교육 등 장기적 운영 안정성 확보를 위한 전방위적 지원이 이어질 예정이다.
공간 구성은 사전 조사된 어린이 의견을 바탕으로 이뤄진다.
특히 도서관과 재단 뿐 아니라 각 분야 전문가들이 단계별로 참여해 협력함으로써 어린이의 호기심을 자극하고 다양한 경험을 넓혀줄 수 있는 공간이 만들어질 것으로 기대된다.
시는 다음달 중 도서문화재단 씨앗과 업무협약을 체결한 후 사전작업을 추진하고 1년여간의 설계 및 시공을 거쳐 내년 12월에 사업을 마무리한다는 방침이다.
나은정 국장은 “이번 사업을 통해 도서관의 어린이실이 단순한 독서 공간을 넘어 아이들이 자유롭게 상상하고 표현하며 성장하는 복합문화공간으로 거듭날 것”이라며 “앞으로도 아이들의 눈높이에 맞춘 공간 혁신을 통해 시민이 체감할 수 있는 도서관 정책을 지속해 나가겠다”고 말했다.
한편 도서문화재단 씨앗은 작업실이 있는 도서관을 확산하기 위해 공공도서관과 다양한 협업 프로젝트를 추진하고 있으며, 2023년부터 내일의 어린이실 프로젝트를 추진 중이다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글