익산 모현도서관, 아이들 경험·탐색·창작의 장으로 탈바꿈

도서문화재단 씨앗 주관 내일의 어린이실 공모 최종 선정…민간 기금 11억 원 투입

자료실과 작업실 경계 허물어 다양한 콘텐츠 자유롭게 활용하는 신개념 공간 조성

익산시립모현도서관 전경/사진 제공=익산시

익산시립모현도서관이 단순히 책을 읽는 공간을 넘어 아이들의 주체적인 경험과 탐색, 창작을 돕는 복합문화공간으로 변신한다.

22일 시 복지국 브리핑에 따르면, 모현도서관은 2025년 도서문화재단 씨앗이 주관하는 내일의 어린이실 공모사업에 최종 선정됐다.

전국 각지 10여 개 공공도서관이 참여한 가운데 서류심사와 현장실사 등 엄정한 심사와 치열한 경쟁을 뚫고 거둔 성과로, 앞으로 총 11억 원 규모의 민간 기금이 투입될 예정이다.

내일의 어린이실은 기존 도서관의 어린이실을 단순한 열람 공간을 넘어 어린이가 주도적으로 상상하고 탐색할 수 있는 창의적 경험 중심 공간으로 탈바꿈하는 사업이다.

자료실과 작업실의 경계를 허물어 다양한 재료와 콘텐츠를 자유롭게 활용할 수 있는 새로운 개념의 공간을 조성하는 것으로, 어린이 이용자 리서치부터 인테리어 설계 및 시공, 각종 콘텐츠 기획, 역량 교육 등 장기적 운영 안정성 확보를 위한 전방위적 지원이 이어질 예정이다.

공간 구성은 사전 조사된 어린이 의견을 바탕으로 이뤄진다.

특히 도서관과 재단 뿐 아니라 각 분야 전문가들이 단계별로 참여해 협력함으로써 어린이의 호기심을 자극하고 다양한 경험을 넓혀줄 수 있는 공간이 만들어질 것으로 기대된다.

시는 다음달 중 도서문화재단 씨앗과 업무협약을 체결한 후 사전작업을 추진하고 1년여간의 설계 및 시공을 거쳐 내년 12월에 사업을 마무리한다는 방침이다.

나은정 익산시 복지국장이 22일 브리핑에서 내일의 어린이실 공모사업 추진 계획을 설명하고 있다./사진=송승욱 기자

나은정 국장은 “이번 사업을 통해 도서관의 어린이실이 단순한 독서 공간을 넘어 아이들이 자유롭게 상상하고 표현하며 성장하는 복합문화공간으로 거듭날 것”이라며 “앞으로도 아이들의 눈높이에 맞춘 공간 혁신을 통해 시민이 체감할 수 있는 도서관 정책을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편 도서문화재단 씨앗은 작업실이 있는 도서관을 확산하기 위해 공공도서관과 다양한 협업 프로젝트를 추진하고 있으며, 2023년부터 내일의 어린이실 프로젝트를 추진 중이다.

