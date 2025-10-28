[데스크창]군산항 존립, 바람 앞에 촛불처럼 위태롭다

안봉호 선임기자

군산항이 토사 매몰 현상으로 가쁘게 숨을 몰아쉬고 있다.

바닷물이 드나들고 있어 체감하지 못하지만 바닷물이 빠지는 간조때 내항의 상황을 보면 이를 쉽게 알 수 있다.

토사가 매몰될대로 매몰돼 바닥을 드러내 인근 충남 장항과 군산을 걸어서 건널 수 있을 정도다.

최근에는 간조때 금강하구둑 인근의 갯벌에서는 푸른 풀이 자라고 있는 모습을 볼 수 있다. 종전까지는 볼 수 없는 현상이다. 토사매몰 현상이 '극에 달했구나' 하는 심각성을 느낄 수 있다.

군산항에 조속히 메스를 가하지 않으면 국제무역항으로서의 생명이 끝날 지도 모른다는 빨간 경고등이 켜져 있는 셈이다.

금강하구둑 건설이후 이어진 토사 매몰 현상이 마침내 최고치에 이른 모양이다.

장항항∼외항 사이의 경우 금강하구둑 건설전에는 토사가 연간 3.7cm 쌓이는 데 그쳤다. 그러나 현재는 3배인 11.1cm가 매몰되는 것으로 알려졌다.

또한 남측과 북측 도류제 사이도 금강하구둑의 건설전 연간 토사가 4cm 쌓였던 것에 불과했지만 현재는 6배인 23.6cm의 토사가 퇴적되는 것으로 군산해수청에 의해 확인됐다.

이렇다보니 군산항의 수심은 개선은 커녕 악화될대로 악화됐다. 군산은 물론 전북 경제의 물류 젖줄이 갈수록 그 생명력을 잃어가면서 국제무역항으로서의 위상은 하락에 하락을 거듭했다.

개항 126년의 역사에 걸맞지 않게 전국 물동량의 1.4%만 취급한다는 게 말이 되는가. 도내에서 생산되는 수출 물동량의 90%, 수입 물동량의 45%정도를 군산항이 아닌 부산항, 인천항, 평택항, 광양항 등지에서 취급한다는 게 이해가 되는가.

도내 수출입 업체의 5% 미만의 업체만이 군산항을 이용한다는 게 납득이 되는 가.

군산항의 여객선 부두는 물론 1∼7부두까지 매년 준설을 해달라고 아우성이고 토사매몰 현상이 누적되다보니 그 아우성의 빈도도 높아졌다.

선석 준설이 되지 않아 선박의 바닥이 뻘에 얹히고 접안 선박이 밀려나 선박과 하역 근로자들의 안전까지 위협받는 현상이 비일비재하게 나타나고 있다. 갈수록 대형화되는 자동차 선박의 기항 취소와 기피가 낯익은 일상이 돼 버렸다. 1년에 두차례 준설해야 부두를 제대로 이용할 수 있는 지경에 이르렀다.

군산항의 위상은 전국 14개 국가관리무역항 중 12위로 추락, 초라한 모습이다.

누가 오늘날의 군산항의 낙후를 초래했나.

정부가 군산항의 개발, 관리, 운영의 주체로서 그 책임을 다하지 못한 것이 원인이다. 1970년대부터 부두건설 등 개발에만 집중해 왔지 관리에는 등한시했다.

게다가 전북자치도와 도내 국회의원들조차 정부의 준설의무 해태에 대한 책임 추궁에 무관심하면서 군산항은 항만인들의 신음소리와 함께 매몰 토사에 묻혀가고 있다.

항만 현장에서 끊임없이 요구된 상시 준설체계 구축은 메아리가 없다. 해결책 마련에 관련 공무원들의 부정적인 인식만이 판을 치고 있다. 선거때만 되면 도내 정치인들의 반짝 해결 시늉과 쇼만 있을 뿐이다.

군산항이 '나의 재산' 이라면 오늘날과 같이 방치하고 방관만하겠는가. 군산항에는 폐항의 그림자가 스멀스멀 드리워지고 있다. 국제 무역항으로서 군산항의 존립이 바람앞에 촛불처럼 위태롭다!

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지