[전북칼럼]피지컬AI와 에너지 대전환과 협업이 우리의 미래다

인간은 과학기술의 발전으로 자연을 지배할 수 있다고 믿고 있지만 기후변화 대응이라는 거대한 화두에 직면하고 있다. 오래전부터 현재까지 기후변화대응과 탄소중립이라는 문제 해결을 위해 많은 논의가 이루어지고 있지만 이제는 바로 현실로 다가온 느낌이다. 국제조약인 파리협정은 전 지구적인 기후변화에 대응하기 위하여 지구온도를 산업화 이전 대비 2℃ 이하로 억제, 나아가 1.5℃를 달성토록 각국의 참여를 촉구, 모든 당사국에게 2020년까지 「2050 장기 저탄소 발전전략 수립·제출을 요청하고 있다. 주요 내용은 국가 비전, 2050년 온실가스 감축목표, 투자·연구 등 국가 전반의 과제, 에너지·수송 등 부문별 감축 전략 등 당장의 구체적인 이행 계획보다는 중·장기적으로 나아가야 할 전반적인 국가 정책 방향 제시에 중점을 두고 있다. 기후변화의 교훈에서 우리가 자연을 정복할 수 없음을 뼈저리게 느껴왔다. 이제는 자연을 존중하면서 더불어 겸손하게 살아야 할 것이다.

근본적으로 우리나라는 자원 빈국 국가로 에너지의 96% 정도를 수입하고 있고 우리 총 수출액의 30% 정도를 차지하고 있어 최종적으로 에너지 가격 변동에 경제가 지배당하며 살고 있으며 더불어 환율변동에 의해 에너지 가격이 민감해지는 이중고를 겪고 있다.

양질 전환의 법칙은 일단 양이 축적되고 쌓여야 질적인 전환이 이루어진다는 이론이며 대량생산과 매출 확대를 달성한 뒤 산업의 질적인 성장과 수준향상이 가능하다는 점이다.

통상적으로 대학은 10년 후의 원천기술, 연구소는 5년 후의 상업화 그리고 기업은 3년 후의 시장 진입에 대한 기술을 준비한다.. 그러나 최근의 경제구조는 산학연의 경계를 넘는 혁신적 협업을 요구하고 있다. 변화에 대한 빠른 정책변화가 풍성한 미래의 경제적 가치를 확보하는 현실에서 과연 우리 지역사회는 과감한 변화에 현명하게 대응하고 있나 검토해 보면 준비가 부족하고 안일하게 대처한다는 생각이 든다.

최근 우리에게는 미래 먹거리를 완벽하게 준비할 수 있는 거대한 기회가 다가왔으니 바로 에너지 대변환과 AI기반 피지컬모빌리티 융합기술이다. 선제적으로 대비할 경우 미래를 이끌어가는 핵심 동력임이 확실하다. 특히 AI는 경제사회, 기술과 과학의 모든 분야에 걸쳐 상상의 한계를 뛰어넘는 대변화를 예고하고 있으며 우리 사회체계 전반의 과감한 변신을 요구하고 있다. 전북자치도의 경우 타 지역에 비해 전력공급의 이슈에서 비교적 여유가 있어 산업확보가 우월한 입장이다. 이제 우리는 미국과 중국에 이어 세계 3번째로 인공지능에 대한 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있다는 기대감이 바로 우리가 선점해야 하는 이유이기도 하다..

인류의 역사는, 불의 발견, 증기기관과 전기의 발명과 같은 기술적 전환점들이 인류의 생활 전반을 변화시켜 왔다. 이제 우리는 AI라는 또 한 번 세계를 변화시킬 수 있는 전환의 순간에 서 있다. 다른 신기술보다도 폭넓은 혜택을 제공하며, 오랫동안 해결하지 못했던 난제를 신속하게 해결하여 건강하고 지속 가능한 세상을 만들 수 있는 잠재력을 갖고 있다. 그러나 새로운 기술이 그러하듯 경쟁이 치열하리라 예상되지만 에너지 분야의 혁신을 이끄는 핵심 동력으로 AI 기술과의 융합이 산업 대전환의 중심에서 새로운 초격차를 만들어낼 잠재력을 가지고 있다는 사실을 명심해야 한다.

