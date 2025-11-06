장수군, 홍보대사 최재명 참여 홍보송 ‘장수좋다’ 제작

장수몰·장수가꿈 브랜드 홍보에 활용

장수군이 가수 최재명 홍보대사가 참여한 군 홍보송 ‘장수좋다’를 제작해 농특산물 브랜드 홍보에 활용하고 있다고 6일 밝혔다.

최재명 가수는 지난해 장수군 홍보대사로 위촉됐으며 장수 출신이다.

이번 홍보송은 장수군 온라인 농특산물 쇼핑몰 ‘장수몰’과 농특산물 공동브랜드 ‘장수가꿈’의 인지도 제고를 위해 제작됐다. 최재명 홍보대사가 직접 음원을 녹음하고 영상 촬영에 참여했다.

최재명 홍보대사(가운데)가 밝은 에너지 속에 장수군 홍보송 촬영 준비가 한창이다. /사진제공=장수군

홍보 영상은 △V-비즈링(컬러링) 영상 △공식 SNS·유튜브 메이킹 영상 △광고 영상 등 3종으로 구성됐다. 영상은 군 SNS 채널과 지역 방송, 전광판 등을 통해 송출되며 주민 접근성을 확대하고 있다.

장수군은 홍보송 제작과 함께 장수몰 이용 확대를 위해 계절별 체험 프로그램 ‘광장페스타’를 운영 중이다.

앞서 시즌1 맥주 페스타, 시즌2 막걸리 만들기 체험이 진행됐으며 오는 8일에는 시즌3 장류(고추장·된장) 체험행사가 열린다.

참가비는 3만 원이며 감자고추장(1kg)과 된장(1kg) 제작 체험 및 식권 2장이 제공된다.

이어 22~23일에는 김장 체험, 12월 6~7일에는 발효 먹거리 프로그램이 예정돼 있다.

최훈식 군수는 “홍보대사와 함께 제작한 홍보송을 통해 장수군 농특산물 브랜드의 대중적 인지도를 높일 계획”이라며 “군민과 소비자 참여형 홍보 방식을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

장수=이재진 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지