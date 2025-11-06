‘홀로그램의 도시’ 익산에서 엑스포 열린다

오는 20~22일 원광대학교 문화체육관서 ‘홀로그램 엑스포’ 개최 주제는 ‘미래를 밝히는 빛의 물결’⋯내·외부 공간 프로그램 가득

2019 대한민국 홀로그램 엑스포가 익산 원광대학교에서 열린 가운데 송하진 도지사와 정헌율 익산시장, 이춘석 국회의원 및 참석자들이 엑스포의 시작을 알리는 퍼포먼스를 하고 있다. /전북일보 DB

‘홀로그램의 도시’ 익산에서 6년 만에 홀로그램 엑스포가 개최된다.

전북특별자치도콘텐츠융합진흥원은 오는 20일부터 22일까지 사흘간 원광대 문화체육관에서 2025 홀로그램 엑스포 ‘HOLO WAVE’가 열린다고 밝혔다.

‘홀로그램 산업 확산지원사업’을 통해 운영되는 이번 행사는 전북특별자치도와 익산시가 주최하고, (재)전북특별자치도콘텐츠융합진흥원과 전북테크노파크가 주관하며, 원광대학교, 한국전자기술연구원, 키엘연구원이 함께 참여해 산·학·연·관이 협력하는 홀로그램 산업 및 기술 교류의 장으로 마련된다.

‘미래를 밝히는 빛의 물결’을 주제로 열리는 이번 엑스포는 그동안 전북특별자치도와 익산시가 추진해 온 홀로그램 산업 육성 성과를 도민들과 공유하고, 문화·기술·산업이 융합된 새로운 홀로그램 산업 비전을 제시하는 자리다. ‘홀로그램 도시’ 익산의 위상을 전국적으로 알리겠다는 목표다.

개막식이 열리는 20일은 대형 홀로그램 전시, VR 드로잉 쇼, 홀로그램 마술쇼, 미래기술 포럼 등 홀로그램 산업의 기술력과 예술성이 결합된 공연이 펼쳐진다.

내부 공간인 전시존(ZONE)에서는 대기업관, 홀로그램 타임관, 호러 홀로그램 전시관, 전북 대표 홀로그램 기업관 등 20여 개 기업이 참가하는 산업 전시가 운영된다. 체험존(ZONE)에는 홀로그램 키트 만들기, 미디어 페인팅 등 가족 단위 방문객이 함께할 수 있는 체험형 콘텐츠가 마련된다.

외부 공간에는 기술 전시와 함께 축제형 엑스포의 즐거움을 더할 수 있도록 신산업융합대전존, 푸드존, 굿즈 팝업 스토어 등이 함께 운영된다. 또한, AR 스탬프 랠리, 홀로그램 OX 퀴즈 등 상시 이벤트와 홀로그램 굿즈 팝업스토어, 버스킹 공연 등 참여형 프로그램이 상시 진행돼, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 흥미로운 현장이 될 것으로 기대된다.

(재)전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원 김성규 원장은 “2025 홀로그램 엑스포는 전북이 선도하는 홀로그램 산업의 혁신성과 가능성을 한눈에 볼 수 있는 자리다”면서 “도민은 물론 전국의 기업과 청년들이 함께 참여해 홀로그램 산업의 미래를 직접 체험하고, 새로운 협력의 파도를 만들어가길 바란다”고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

