‘10만490명’ 완주군, 정읍시 인구 바싹 추격

외국인 포함 인구 정읍시 추월…10만 돌파 후 계속 증가세

제60회 완주군민의날 행사에서 참석자들이 완주군 인구 10만명 돌파를 자축하고 있다. 완주군

지난 5월 10만명을 돌파한 완주군 인구가 이후에도 계속 증가해 조만간 정읍시 인구를 추월할 전망이다.

완주군에 따르면 10월말 기준 완주군의 주민등록 인구(내국인)는 10만490명으로 전월보다 114명 증가하여, 36개월 연속 인구 증가세를 이어가며 지속적인 순유입을 나타내고 있다.

이는 전북은 물론 전국 군 단위 지역 중에서도 3년 이상 연속 인구 상승세를 유지한 드문 사례다. 완주군 인구는 2021년 9만1142명, 2022년 9만2422명, 2023년 9만7827명, 2024년 9만9279으로, 매년 1000명 이상 증가세를 기록했다.

특히 9월말 기준 완주군 인구는 외국인을 포함할 경우 10만5,250명으로 정읍시 인구를 근소한 차이로 앞질렀다.

10월말 기준 내국인 기준으로 정읍시(10만740명)가 250명 정도 많지만, 꾸준히 증가하는 완주군과 달리 정읍시 인구가 계속 감소추세임을 감안할 때 완주군이 인구 기준 전북 4대 도시로 올라설 날이 멀지 않아 보인다. 정읍시 인구는 올들어 1300여명이 감소한 반면, 완주군 인구는 같은 기간 1211명이 늘어났기 때문이다.

완주군은 민선 8기 출범 이후 일관되게 추진해 온 기업유치 확대와 정주여건 개선, 맞춤형 인구정책 등을 통해 ‘전북 4대 도시 도약’ 비전이 현실화되고 있음을 보여주는 성과로 평가한다.

완주군은 10만명 인구를 돌파한 후 6개월 연속 증가세를 이어가고 있으며, 삼례·봉동·이서 등 도심권 지역은 물론 구이·소양·고산 등 농촌지역까지 균형 있는 성장세를 보이고 있다.

군은 인구 10만명 정착을 기반으로 2035년까지 15만 인구 달성을 목표로 삼고 있다

유희태 군수는 “완주군과 정읍시는 전북 발전의 균형을 이루는 중요한 두 축으로, 서로의 발전이 곧 전북 전체의 경쟁력 강화로 이어진다”며 “완주는 앞으로도 전북의 중견도시권으로서 도내 다른 시·군과 함께 성장하는 상생발전 모델을 만들겠다”고 밝혔다.

완주=김원용 기자

