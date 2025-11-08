제10회 임실 아삭아삭 김장페스티벌 SNS에 참여하세요

참가자 50명 추첨 모바일상품권 증정

임실군이 오는 23일부터 주최하는 ‘제10회 임실 아삭아삭 김장 페스티벌’의 사전 주문 열기가 SNS 응원댓글 이벤트에서 호응을 얻고 있다.

군은 공식 SNS 채널(유튜브‘인스타그램‘ 페이스북)을 통해‘김장 페스티벌 응원댓글 이벤트’를 진행, 참가자 50명을 추첨해 모바일 상품권을 증정하고 있다.

이벤트 기간은 김장페스티벌에 맞춰 4일부터 오는 23일까지 진행되고 당첨자는 28일 SNS 채널을 통해 발표된다.

SNS 댓글에는“올해 김장은 임실에서!”,“치즈에 이어 김치 맛집으로 소문이 자자”와 “배추 사러 임실가자” 등 응원과 기대감이 달아오르고 있다.

올해 10회를 맞은 임실 아삭아삭 김장 페스티벌은 2016년 첫 개최 이후 매년 방문객과 판매량이 꾸준히 증가하고 있다.

특히 청정 임실에서 재배한 배추와 고추 등 지역농산물을 사용해 품질과 맛이 뛰어나고 편리하게 김치를 담글 수 있는 장점을 가지고 있다.

21일 치즈테마파크에서 열리는 김장체험 개막일에는 김장시연과 즉석노래자랑, 음식부스 등의 다양한 프로그램이 펼쳐진다.

김장세트 주문 및 사전 예약은 (농)임실앤양념(주) 전화(063-643-8949, 063-644-4289) 및 홈페이지(http://www.imsiln.kr)에서 신청하면 된다.

심민 군수는 “온라인 이벤트를 통해 임실의 따뜻한 인심과 정을 미리 나누면 좋을 것”이라며 “임실의 아름다운 경관도 함께 즐기며 좋은 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.

임실=박정우기자

