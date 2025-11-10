이전기사
전주문화재단, 2025 이팝프렌즈 예술상 수상 후보자 공모

전현아 웹승인 2025-11-10 17:13 수정 2025-11-10 17:13

‘2025 이팝프렌즈 예술상’ 수상후보자를 공개 추천 홍보물/사진=전주문화재단

전주문화재단은 오는 21일까지 ‘2025 이팝프렌즈 예술상’ 수상후보자를 공개 추천받는다.

시민·기업 후원으로 운영되는 이 상은 지역에서 꾸준히 활동하는 유망 예술인과 기획자를 발굴·지원하기 위한 것으로, 수상자는 다음 달 18일 ‘제5회 이팝프렌즈 후원인의 밤’에서 발표된다.

시상은 예술인상(기초예술 포함) 3인과 기획자상 1인으로, 각 300만 원과 상패가 수여된다. 추천 자격은 공고일 기준 최근 3년 이상 전주에서 창작·발표 활동을 이어온 비소속 전업 예술인·기획자다. 단체 또는 3인 이상의 개인 추천이 가능하며, 전주문화재단 누리집에서 신청서류를 내려받아 21일 오후 5시까지 이메일(3rdofjune@jjcf.or.kr) 또는 우편(전주시 완산구 현무1길20 한국전통문화전당4층)으로 제출하면 된다. 이 밖의 자세한 문의는 전주문화재단 전략기획팀(063-281-1574)으로 할 수 있다.

전현아 기자

#전주문화재단 #이팝프렌즈 #예술상 #수상 #후보자 #공모
전현아 hahaha6635@naver.com
